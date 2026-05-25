Уряд заборонив скуповувати держмайно за безцінь: оновлено правила приватизації

Ростислав Вонс
Відтепер ціна на державне чи комунальне майно формуватиметься конкуренцією та ринком
фото з відкритих джерел (ілюстративне)
Орендоване державне та комунальне майно, в якому проведено ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони

Викупити державне чи комунальне майно задешево через оренду та ремонт більше не вийде. Кабінет міністрів змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов’язковими для продажу орендованого майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами премʼєрки, тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у «Prozorro.Продажі».

«Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію (так звані невід’ємні поліпшення), а потім отримували право викупити об’єкт без аукціону та за значно нижчою ціною. Через це громади і держава недоотримували кошти», – каже вона.

За оцінками Transparency International, у середньому держава недоотримувала на 45% порівняно з відкритими аукціонами. Лише у 2021–2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 млрд грн надходжень – більш ніж удвічі більше, ніж викупи.

«Тепер ціна формуватиметься конкуренцією та ринком. Водночас ми зберігаємо захист для добросовісного бізнесу: підтверджені інвестиції орендаря у невід’ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку», – додала Свириденко.

До слова, «Укрпошта» отримає понад 500 млн грн від продажу нерухомості. Йдеться про понад 13 тис. кв. м об’єктів – колишні склади, сортувальні центри та інші будівлі, які втратили свою функцію після модернізації мережі й не використовувалися в операційній діяльності.

До слова, понад 10 тис. кв. м майна Державної акціонерної холдингової компанії «Київський радіозавод» перейшли у приватну власність за значно заниженою ціною.

