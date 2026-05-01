Українці почали нести до банків більше готівки. Нацбанк назвав причину

Національний банк України назвав головні причини збільшення готівкового обігу у першому кварталі 2026 року

За перші три місяці 2026 року обсяг надходжень готівки до кас банків сягнув майже 750 млрд грн. На активність українців вплинули як підвищення соцвиплат, так і тривалі відключення світла через ворожі атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційні дані Національного банку України.

У Національному банку України повідомляють, що за січень-березень 2026 року до кас банків надійшло 749,8 млрд грн, що на 5,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У Нацбанку пояснюють таку тенденцію кількома факторами:

Зростання доходів: У березні відбулося підвищення заробітних плат у бюджетній сфері та індексація пенсій.

Споживчий попит: Стабільний внутрішній попит підтримує обіг коштів.

Енергосистема: Стабілізація енергопостачання у березні дозволила бізнесу працювати активніше, що одразу вплинуло на банківську статистику.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків, як і раніше, були (% від загального обсягу надходжень):

торговельна виручка – 30,3%;

операції клієнтів з використанням платіжних карток – 27%;

надходження від продажу іноземної валюти – 17,8%;

виручка від усіх видів послуг – 12,1%.

Традиційно в І кварталі 2026 року найбільші обсяги готівки з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):

операцій клієнтів з використанням платіжних карток – 86%;

придбання іноземної валюти в клієнтів – 4,1%;

підкріплення операторів поштового зв’язку – 3,4%.

«Главком» писав, що Міністерство фінансів України оновило інтерактивний «дашборд», який демонструє чисельність працівників державних органів та рівень їхніх заробітних плат. Згідно зі звітом, за рік апарат держслужбовців скоротився на понад 2 тис. осіб.

Рівень оплати праці суттєво різниться залежно від рівня органу та регіону. У березні середні цифри були наступними: 58,64 тис. грн – середній рівень в апаратах центральних органів виконавчої влади; 35,8 тис. грн – середній рівень для працівників обласного рівня. У Мінфіні зауважують, що ці суми включають не лише «чистий» оклад, а й одноразові виплати.

Нагадаємо, у лютому 2026 року середня зарплата в Україні становила 28 321 грн – тоді показник зріс на 1,2% порівняно зі січнем. Березневий стрибок на 7,2% є значно більш відчутним і виводить середню зарплату вперше за 30-тисячну позначку.