Уряд затвердив розмір дивідендів для держкомпаній: скільки коштів надійде до бюджету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Уряд затвердив розмір дивідендів для держкомпаній: скільки коштів надійде до бюджету
Частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на реалізацію робіт у межах планів стійкості регіонів
Кабмін очікує надходження до державного бюджету майже 50 млрд грн дивідендів

Кабінет міністрів ухвалив рішення про нормативи відрахування дивідендів державними компаніями. За підсумками минулого року до державного бюджету надійде майже 50 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Для компаній енергетичного сектору встановлено такі нормативи: «Енергоатом» – 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн); «Укргідроенерго» – 30% чистого прибутку (6,285 млрд грн); «Нафтогаз України» – 30% чистого прибутку, що належить державі (970 млн грн); АТ «Оператор ГТС України» – 50% чистого прибутку (4,218 млрд грн); АТ «Оператор ринку» – 75% чистого прибутку (30,5 млн грн).

«Плануємо, що частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на реалізацію робіт в межах планів стійкості регіонів – підготовку до зими, відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури і інженерно-технічний захист», – каже вона.

Для державних підприємств інших секторів встановлено такі нормативи відрахувань: АТ «Українська оборонна промисловість» – 30% чистого прибутку (1,048 млрд грн); АТ «Укренергомашини» – 75% чистого прибутку з частки держави (1,733 млн грн); ПрАТ «Укрфінжитло» – 30% чистого прибутку (2,062 млрд грн).

За словами Свириденко, рішення щодо кожної компанії ухвалювали після консультацій із наглядовими радами та керівництвом, з урахуванням фінансового стану підприємств і потреб у відновленні.

Окремо визначено дивіденди державних банків, прибуток яких є важливим джерелом фінансування оборонних і соціальних видатків. Зокрема, ПриватБанк перерахує до бюджету 20,4 млрд грн (70% прибутку), а Ощадбанк – 4,8 млрд грн (30%).

До слова, рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність за 2025 рік: фінансовий результат регулятора склав 153 млрд грн, а до Державного бюджету планується перерахувати 146,1 млрд грн.

Уряд затвердив розмір дивідендів для держкомпаній: скільки коштів надійде до бюджету
Уряд затвердив розмір дивідендів для держкомпаній: скільки коштів надійде до бюджету
Криміналізація закупівель електроенергії посилюється через судову практику – експерт
Криміналізація закупівель електроенергії посилюється через судову практику – експерт
Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для деяких підприємств
Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для деяких підприємств
Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищив 46 млрд грн, – голова правління компанії
Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищив 46 млрд грн, – голова правління компанії
Перегляд прайс-кепів розблокував роботу розподіленої генерації в умовах дефіциту електроенергії – голова НКРЕКП
Перегляд прайс-кепів розблокував роботу розподіленої генерації в умовах дефіциту електроенергії – голова НКРЕКП
Екомито СВАМ загрожує економічній та національній безпеці України – дослідження GMK Center
Екомито СВАМ загрожує економічній та національній безпеці України – дослідження GMK Center

