Курс валют 6 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,96 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 6 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,96, євро – 51,39 грн, польського злотого – 12,08 грн.

Курс валют станом на 6 травня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,9698 51,3963 59,5373 12,0803 56,1054 Ощадбанк 43,85 / 44,15 51,30 / 51,80 58,00 / 60,00 11,45 / 12,25 54,75 / 56,75 Приватбанк 43,65 / 44,25 50,80 / 51,80 59,00 / 59.82 11,65 / 12,11 - ПУМБ 43,70 / 44,30 51,20 / 51,90 58,70 / 60,10 11,88 / 12,18 - monobank 43,80 / 44,23 51,18 / 51,80 - - - Райффайзен 43,75 / 44,15 51,00 / 51,70 57,20 / 60,80 11,30 / 12,45 53,20 / 57,40 OTP Bank 43,60 / 44,15 51,00 / 51,95 - - 55,75 / 56,75 Укрсиббанк 43,84/ 44,23 51,25 / 51,81 58,75 / 60,40 - 55,25 / 56,95

* курс валют станом на 07:20 6 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.