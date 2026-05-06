Курс валют 6 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 6 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,96, євро – 51,39 грн, польського злотого – 12,08 грн.
Курс валют станом на 6 травня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,9698
|51,3963
|59,5373
|12,0803
|56,1054
|
Ощадбанк
|43,85 / 44,15
|51,30 / 51,80
|58,00 / 60,00
|11,45 / 12,25
|54,75 / 56,75
|
Приватбанк
|43,65 / 44,25
|50,80 / 51,80
|59,00 / 59.82
|11,65 / 12,11
|-
|
ПУМБ
|43,70 / 44,30
|51,20 / 51,90
|58,70 / 60,10
|11,88 / 12,18
|-
|
monobank
|43,80 / 44,23
|51,18 / 51,80
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,75 / 44,15
|51,00 / 51,70
|57,20 / 60,80
|11,30 / 12,45
|53,20 / 57,40
|
OTP Bank
|43,60 / 44,15
|51,00 / 51,95
|-
|-
|55,75 / 56,75
|
Укрсиббанк
|43,84/ 44,23
|51,25 / 51,81
|58,75 / 60,40
|-
|55,25 / 56,95
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
