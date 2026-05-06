Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 6 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 6 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 6 травня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,96 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 6 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,96, євро – 51,39 грн, польського злотого – 12,08 грн.

Курс валют станом на 6 травня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,9698 51,3963 59,5373 12,0803 56,1054
Ощадбанк
 43,85 / 44,15 51,30 / 51,80 58,00 / 60,00 11,45 / 12,25 54,75 / 56,75
Приватбанк
 43,65 / 44,25 50,80 / 51,80 59,00 / 59.82 11,65 / 12,11 -
ПУМБ
 43,70 / 44,30 51,20 / 51,90 58,70 / 60,10 11,88 / 12,18 -
monobank
 43,80 / 44,23 51,18 / 51,80 - - -
Райффайзен
 43,75 / 44,15 51,00 / 51,70 57,20 / 60,80 11,30 / 12,45 53,20 / 57,40
OTP Bank
 43,60 / 44,15 51,00 / 51,95 - - 55,75 / 56,75
Укрсиббанк
 43,84/ 44,23 51,25 / 51,81 58,75 / 60,40 - 55,25 / 56,95
* курс валют станом на 07:20 6 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Теги: курс валют валюта Нацбанк НБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний банк оновив офіційний курс валют на 5 травня 2026 року
Курс валют 5 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Вчора, 07:21
Національний банк оновив офіційний курс валют на 4 травня 2026 року
Курс валют 4 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
4 травня, 08:47
Національний банк оновив офіційний курс валют на 1 травня 2026 року
Курс валют 1 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
1 травня, 08:15
ЄБА закликає до валютної лібералізації для підтримки експорту та залучення інвестицій
ЄБА закликає до валютної лібералізації для підтримки експорту та залучення інвестицій
23 квiтня, 14:23
Національний банк оновив офіційний курс валют на 23 квітня 2026 року
Курс валют 23 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
23 квiтня, 09:13
Національний банк оновив офіційний курс валют на 21 квітня 2026 року
Курс валют 21 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
21 квiтня, 09:18
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Курс валют 10 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
10 квiтня, 09:17
Монета виготовлена зі срібла 999 проби
До великодніх свят Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету (відео)
8 квiтня, 14:17
Останнім часом курс валют в Україні стрімко йде вгору
Курс валют 6 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
6 квiтня, 08:18

Особисті фінанси

Курс валют 6 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 6 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Де аграрію знайти гроші: Мінекономіки зібрало всі програми в одному посібнику
Де аграрію знайти гроші: Мінекономіки зібрало всі програми в одному посібнику
Міжнародний день акушерки: скільки заробляють фахівці в Україні
Міжнародний день акушерки: скільки заробляють фахівці в Україні
Ціни на пальне 5 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 5 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 5 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 5 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на оренду злетіли: яке місто заходу України б'є рекорди
Ціни на оренду злетіли: яке місто заходу України б'є рекорди

Новини

День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59
ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Вчора, 17:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua