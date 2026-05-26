Страхування воєнних ризиків: перші компанії отримали компенсації

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Усі компанії, які почали отримувати компенсації, розташовані в Києві

Чотири столичні підприємства отримали компенсації частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків. Це дозволило їм знизити вартість страховки з середнього рівня 4,24% до 1,19%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Загалом за програмою часткової компенсації вартості страхової премії вже отримано 40 заявок з Київської, Львівської, Рівненської, Черкаської областей та Києва. Загальна вартість страхового покриття за ними складає 4,3 млрд грн.

«Можливість часткової компенсації вартості страхової премії доступна по всій країні. Держава через Експортно-кредитне агентство (ЕКА) компенсує до 3 млн грн вартості страховки. Договір страхування майна від воєнних ризиків укладається зі страховою компанією, після чого страхувальник звертається до ЕКА для отримання компенсації», – пояснила вона.

Глава уряду наголосила, що для бізнесу в прифронтових областях діє додаткова можливість отримати компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок обстрілів майно. Програма передбачає покриття збитків на суму до 30 млн грн. Вартість участі – 0,5% від вартості майна в межах цієї суми.

«Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися безпосередньо до ЕКА. Наразі вже погоджено 106 заявок у межах програми. Загальний обсяг можливих компенсацій у разі російських атак становить 1,8 млрд грн», – додала Свириденко.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні почала діяти програма компенсації страхових ставок для бізнесу, що працює в умовах воєнних ризиків. На її реалізацію в проєкті держбюджету передбачено 1 млрд грн.

Програма працюватиме у двох форматах: для всієї країни та окремо – для прифронтових регіонів через експортно-кредитне агентство. Підприємства, розташовані в зоні до 50 км від лінії фронту, зможуть отримати компенсацію воєнних ризиків у розмірі до 10 млн грн за пошкоджене або знищене майно.