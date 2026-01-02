Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Міноборони назвало першого резидента Defence City

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони назвало першого резидента Defence City
Щоб оборонно-промислове підприємство стало резидентом Defence City, потрібно подати заяву до Міноборони
фото: Міноборони

Статус резидента отримав один з найбільших виробників безпілотників в Україні

Спеціальний правовий режим Defence City офіційно стартував. Першою його резиденткою стала компанія, яка виробляє дрони «Вампір», «Шрайк» та перехоплювачі «шахедів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Defence City – системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК. Запрошуємо українських виробників долучатися до Defence City та ставати частиною нової промислової екосистеми, що посилює обороноздатність держави», – заявив він.

Резиденти нового правового режиму отримують:

  • звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток;
  • звільнення від земельного, майнового та екологічного податків;
  • спрощені митні процедури;
  • спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму;
  • державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

Аби підприємству ОПК стати резидентом Defence City потрібно подати до Міноборони відповідну заяву та пакет документів, зокрема звіт про відповідність вимогам законодавства, фінансову та аудиторську звітності, а також інформації про участь у виконанні державних оборонних контрактів.

За результатами опрацювання поданих документів Міноборони ухвалює рішення щодо надання або відмови у наданні статусу резидента, або повернення заяви без розгляду. У разі позитивного рішення – інформація про резидента вноситься до реєстру Defence City.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City – спеціального правового режиму, що надасть низку пільг для виробників озброєння та військової техніки.

За словами Дениса Шмигаля, головна мета проєкту – створити сприятливі умови для українських зброярів. Розвиток вітчизняної оборонної індустрії є однією з ключових гарантій безпеки України.

Читайте також:

Теги: озброєння Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Reuters: Індія обговорила з РФ потенційні спільні проєкти щодо виготовлення зброї
Reuters: Індія обговорила з РФ потенційні спільні проєкти щодо виготовлення зброї
10 грудня, 2025, 05:51
Туреччина готується повернути Росії системи С-400 заради американських винищувачів F-35
Туреччина готується повернути Росії системи С-400 заради американських винищувачів F-35
18 грудня, 2025, 04:59
Німеччина зобов'язалася виділити на підтримку України €11,5 млрд
Україна і Німеччина підписали важливі оборонні домовленості
17 грудня, 2025, 17:17
Китай стрімко нарощує ядерний арсенал і уникає переговорів
США заявили про безпрецедентні темпи ядерного озброєння Китаю
23 грудня, 2025, 08:32
Банком-організатором консорціумного кредиту виступив державний банк
Українські банки уклали рекордну кредитну консорціумну угоду: деталі
26 грудня, 2025, 18:45
За словами урядовиці, ринок виробників озброєння та техніки тривалий час чекав рішення про довгострокові контракти
Довгострокові контракти для виробників. Уряд ухвалив зміни в оборонних закупівлях
26 грудня, 2025, 20:26
Раніше самопроголошений президент Білорусі заявив, що російська ракета заступила на бойове чергування
Білорусь пояснила, навіщо розмістила «Орєшнік» на своїй території
26 грудня, 2025, 20:59
The Atlantic: Україна радикально змінила тактику морських битв
The Atlantic: Україна радикально змінила тактику морських битв
28 грудня, 2025, 01:58
Як зазначив глава оборонного відомства, 76% всього, що централізовано купує держава, вона купує в українських зброярів
«Українське військо тримає країну». Шмигаль підбив підсумки роботи Міноборони за рік
31 грудня, 2025, 09:50

Бізнес

Міноборони назвало першого резидента Defence City
Міноборони назвало першого резидента Defence City
Гетманцев пояснив, чому реформа з оснащення податківців боді-камерами провалилася
Гетманцев пояснив, чому реформа з оснащення податківців боді-камерами провалилася
ОАЕ скуповують 99% експорту української баранини
ОАЕ скуповують 99% експорту української баранини
Податкова запланувала у 2026 році тисячі перевірок бізнесу: кому приготуватися
Податкова запланувала у 2026 році тисячі перевірок бізнесу: кому приготуватися
Підвищення тарифів на розподіл і транспортування газу у 2026 році спричинить новий виток інфляції – економіст
Підвищення тарифів на розподіл і транспортування газу у 2026 році спричинить новий виток інфляції – економіст
Фонд гарантування вкладів повернув на ринок неплатоспроможний банк екснардепа Демчака
Фонд гарантування вкладів повернув на ринок неплатоспроможний банк екснардепа Демчака

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua