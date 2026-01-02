Міноборони назвало першого резидента Defence City

Щоб оборонно-промислове підприємство стало резидентом Defence City, потрібно подати заяву до Міноборони

Статус резидента отримав один з найбільших виробників безпілотників в Україні

Спеціальний правовий режим Defence City офіційно стартував. Першою його резиденткою стала компанія, яка виробляє дрони «Вампір», «Шрайк» та перехоплювачі «шахедів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Defence City – системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК. Запрошуємо українських виробників долучатися до Defence City та ставати частиною нової промислової екосистеми, що посилює обороноздатність держави», – заявив він.

Резиденти нового правового режиму отримують:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток;

звільнення від земельного, майнового та екологічного податків;

спрощені митні процедури;

спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності даних підприємства під час дії режиму;

державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

Аби підприємству ОПК стати резидентом Defence City потрібно подати до Міноборони відповідну заяву та пакет документів, зокрема звіт про відповідність вимогам законодавства, фінансову та аудиторську звітності, а також інформації про участь у виконанні державних оборонних контрактів.

За результатами опрацювання поданих документів Міноборони ухвалює рішення щодо надання або відмови у наданні статусу резидента, або повернення заяви без розгляду. У разі позитивного рішення – інформація про резидента вноситься до реєстру Defence City.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закони про запуск Defence City – спеціального правового режиму, що надасть низку пільг для виробників озброєння та військової техніки.

За словами Дениса Шмигаля, головна мета проєкту – створити сприятливі умови для українських зброярів. Розвиток вітчизняної оборонної індустрії є однією з ключових гарантій безпеки України.