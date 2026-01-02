Гетманцев пояснив, чому реформа з оснащення податківців боді-камерами провалилася

Голова податкового комітету підбив підсумки після року дії реформи, яка мала докорінно змінити перевірки

Минув рік з моменту запровадження нової системи контролю за податковими перевірками з боді-камерами. Однак відсутність рішення про їх обов’язкове використання нівелювала мету реформи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За словами парламентаря, ініціатива мала докорінно змінити фактичні податкові перевірки для підвищення прозорості. Однак Гетманцев наголосив, що вона виявилася неефективною через відсутність рішення про обовʼязкове використання боді-камер під час відповідних заходів.

«Саме відсутність рішення про обов’язковість застосування боді-камер під час проведення перевірок – нівелювало взагалі мету реформи, за якої очікувалось забезпечення об’єктивності у проведенні податкових перевірок, фіксації всього процесу перевірки, як доказу наявності чи відсутності порушень під час такої перевірки, відсутності корупційних ризиків», – пояснив він.

Політик закликав податківців змінити підходи у 2026 році та використовувати боді-камеру не як «аксесуар уніформи», а як «реальний інструмент прозорості», що забезпечить справедливість податкових перевірках та відсутність корупційних ризиків.

Нагадаємо, в Україні було запроваджено новий метод боротьби з корупцією. Для цього всі податківці під час здійснення податкових перевірок мали бути оснащені боді-камерами. Використання боді-камер мало на меті забезпечити прозорість податкових перевірок та запобігти зловживанням як з боку податківців, так і платників податків.

До слова, 4 558 перевірок запланувала Державна податкова служба цьогоріч. Це на 5% менше, ніж торік. Пік активності податківців попередньо припадає на березень та квітень. А ось найменше візитів нанесуть податківці на початку року: лише 278 перевірок.