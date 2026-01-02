Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Гетманцев пояснив, чому реформа з оснащення податківців боді-камерами провалилася

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Гетманцев пояснив, чому реформа з оснащення податківців боді-камерами провалилася
Депутат закликав податківців використовувати боді-камери як «реальний інструмент прозорості»
фото: Данило Гетманцев

Голова податкового комітету підбив підсумки після року дії реформи, яка мала докорінно змінити перевірки

Минув рік з моменту запровадження нової системи контролю за податковими перевірками з боді-камерами. Однак відсутність рішення про їх обов’язкове використання нівелювала мету реформи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За словами парламентаря, ініціатива мала докорінно змінити фактичні податкові перевірки для підвищення прозорості. Однак Гетманцев наголосив, що вона виявилася неефективною через відсутність рішення про обовʼязкове використання боді-камер під час відповідних заходів.

«Саме відсутність рішення про обов’язковість застосування боді-камер під час проведення перевірок – нівелювало взагалі мету реформи, за якої очікувалось забезпечення об’єктивності у проведенні податкових перевірок, фіксації всього процесу перевірки, як доказу наявності чи відсутності порушень під час такої перевірки, відсутності корупційних ризиків», – пояснив він.

Політик закликав податківців змінити підходи у 2026 році та використовувати боді-камеру не як «аксесуар уніформи», а як «реальний інструмент прозорості», що забезпечить справедливість податкових перевірках та відсутність корупційних ризиків.

Нагадаємо, в Україні було запроваджено новий метод боротьби з корупцією. Для цього всі податківці під час здійснення податкових перевірок мали бути оснащені боді-камерами. Використання боді-камер мало на меті забезпечити прозорість податкових перевірок та запобігти зловживанням як з боку податківців, так і платників податків.

До слова, 4 558 перевірок запланувала Державна податкова служба цьогоріч. Це на 5% менше, ніж торік. Пік активності податківців попередньо припадає на березень та квітень. А ось найменше візитів нанесуть податківці на початку року: лише 278 перевірок.

Читайте також:

Теги: Данило Гетманцев Державна податкова служба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одним із передбачених законом обов’язків нотаріуса є перевірка джерел походження коштів у разі здійснення операцій з нерухомістю на суму від 400 тис. грн і більше
Із 1 січня запрацюють нові правила звітності нотаріусів: що варто знати
2 грудня, 2025, 11:30
Робота над новою редакцією Трудового кодексу роки тривала два роки
Гетманцев: Уряд незабаром внесе до Ради проєкт оновленого Трудового кодексу
8 грудня, 2025, 19:46
У 2025 році ДПС відкрила 25 035 тис. проваджень
Кількість проваджень Податкової проти бізнесу зросла. Які регіони та сфери
18 грудня, 2025, 10:16
Гетманцев вважає, що БЕБ має прискоритись та довести до логічного завершення кримінальні провадження
Схеми продовжують діяти: Гетманцев оцінив роботу БЕБ
2 грудня, 2025, 14:35
Попри відносно стримані темпи зростання кількості перевірок, суми, які бізнес має «доплатити», цьогоріч істотно зросли
Податкова збільшила кількість перевірок ФОПів: в яких областях найбільше штрафів
12 грудня, 2025, 12:10
На початку жовтня у парламенті було зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг»
Комітет Верховної Ради підтримав перейменування копійки на шаг
15 грудня, 2025, 16:01
Українці мають заплатити 18% із суми свого доходу з платформи OnlyFans
ДПС нарахувала податок українцям, які заробляють на OnlyFans
22 грудня, 2025, 20:15
Податківці виявили мережу цілодобових обмінників, які працювали без ліцензії
Податкова за рік оштрафувала обмінники на десятки мільйонів гривень
23 грудня, 2025, 18:28
Найбільше перевірок заплановано на весну
Податкова запланувала у 2026 році тисячі перевірок бізнесу: кому приготуватися
Вчора, 09:57

Бізнес

Гетманцев пояснив, чому реформа з оснащення податківців боді-камерами провалилася
Гетманцев пояснив, чому реформа з оснащення податківців боді-камерами провалилася
ОАЕ скуповують 99% експорту української баранини
ОАЕ скуповують 99% експорту української баранини
Податкова запланувала у 2026 році тисячі перевірок бізнесу: кому приготуватися
Податкова запланувала у 2026 році тисячі перевірок бізнесу: кому приготуватися
Підвищення тарифів на розподіл і транспортування газу у 2026 році спричинить новий виток інфляції – економіст
Підвищення тарифів на розподіл і транспортування газу у 2026 році спричинить новий виток інфляції – економіст
Фонд гарантування вкладів повернув на ринок неплатоспроможний банк екснардепа Демчака
Фонд гарантування вкладів повернув на ринок неплатоспроможний банк екснардепа Демчака
НАЗК оголосило старт кампанії звітування лобістів з 1 січня 2026 року
НАЗК оголосило старт кампанії звітування лобістів з 1 січня 2026 року

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua