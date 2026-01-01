Головна Гроші Бізнес
ОАЕ скуповують 99% експорту української баранини

Експорт української баранини зростає
Україна відправила 185 тонн баранини за кордон

Україна у січні – листопаді 2025 року відправила на експорт 185 тонн баранини і козлятини. Це на 35% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Про це свідчать дані Державної митної служби, пише AgroTimes.

У грошовому еквіваленті експорт за 11 місяців цього року зріс на  44,5% – до $711 тис., як порівняти з січнем – листопадом 2024 року.

99,3% української баранини і козлятини від усього експортного обсягу протягом 11 місяців 2025 року купували ОАЕ.

Нагадаємо, Україна в січні-жовтні 2025 року імпортувала 24,295 тис. тонн свинини на суму $61,554 млн, що в 11,5 раза (2,12 тис. тонн) більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Згідно з оприлюдненими статданими, до трійки постачальників свинини в Україну за звітний період увійшли Данія, на частку якої припало 58,62% поставок на суму $36,08 млн, Польща (18,29%, $11,26 млн) та Нідерланди (8,54%, $5,26 млн).

Держстат повідомляє, що свинина подорожчала за рік на понад 30%, але в листопаді ціни трохи впали. Середня споживча ціна свинини у листопаді становила 242,97 грн за кілограм, що на 4% менше, ніж у жовтні (253,06 грн). У порівнянні з жовтнем минулого року ціна зросла на 32,5% – тоді кілограм свинини коштував 183,31 грн.

У серпні в українських магазинах було зафіксовано зниження цін на деякі види курятини. Як свідчать дані порталу Мінфін, середня вартість курячого стегна знизилася з 141,35 грн/кг у липні до 121,50 грн/кг на 9 серпня – майже на 20 гривень. 

