Податкова запланувала у 2026 році тисячі перевірок бізнесу: кому приготуватися

Найбільше уваги у 2026 році податківці планують приділити компаніям

4 558 перевірок запланувала Державна податкова служба цьогоріч. Це на 5% менше, ніж торік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Зазначається, що пік активності податківців попередньо припадає на березень та квітень. А ось найменше візитів нанесуть податківці на початку року: лише 278 перевірок.

Найбільше перевірок чекає на компанії у сфері гуртової торгівлі та сільського господарства інфографіка: «Опендатабот»

Найбільше уваги цьогоріч Податкова планує приділити компаніям – на них припадає 78% або 3 542 запланованих перевірок. У кожному п’ятому випадку гостей з Податкової варто чекати ФОПам – 1016 перевірок. А ось у бізнесів, щодо у яких є питання по ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), військовому збору та ЄСВ (Єдиний соціальний внесок), заплановано лише 258 перевірок.

«Проблемних» компаній у переліку не так вже й багато: у пʼятьох бізнесів порушено справу про банкрутство, три компанії в стані припинення та одна компанія намагається поновити платоспроможність за допомогою санації.

Найбільше перевірок чекає на компанії у сфері гуртової торгівлі та сільського господарства – по 21%. На третьому місці за кількістю перевірок податкової опинилися бізнеси з виробництва харчових продуктів – на них припадає 5% перевірок

Найбільш активними будуть податківці столиці та області – 1067 перевірок, Дніпропетровщини – 372 та Львівщини – 264 перевірки.

Кількість перевірок Податкової за областями інфографіка: «Опендатабот»

Нагадаємо, у жовтні-грудні 2025 року українці зареєстрували приблизно 58,2 тис. фізичних осіб-підприємців. Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року було зареєстровано лише близько 41,6 тис. нових ФОПів.

Припинень діяльності ФОП за цей же період зафіксовано 50,5 тис., що на 18% менше, ніж у четвертому кварталі 2024 року – на 7,7 тис. ФОП більше зареєстровано, ніж припинено.

До слова, Кабмін відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОПів першої групи – до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування.