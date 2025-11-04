Головна Гроші Економіка
Підвищення тарифів «Укрзалізниці». Інгулецький ГЗК попередив про наслідки

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Підвищення тарифів «Укрзалізниці». Інгулецький ГЗК попередив про наслідки
«Укрзалізниця» готується підвищити на 40% вантажні тарифи на перевезення, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» остаточно заблокує роботу Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг), що входить до групи «Метінвест», заявив, що заплановане підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 40% може остаточно заблокувати його відновлення. 

Підприємство, яке спеціалізується на видобутку та переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, перебуває у вимушеному простої з липня 2024 року. Зараз комбінат працює лише у підтримуючому режимі, видобуваючи до 40 тис. тонн руди на місяць для технологічних потреб.

«Ми маємо чіткий план відновлення виробництва, але це можливо лише за стабільних і передбачуваних умов. Подальше підвищення вантажних залізничних тарифів зробить запуск комбінату економічно неможливим», – йдеться в офіційній заяві Інгулецького ГЗК.

До повномасштабного вторгнення підприємство забезпечувало до 14 млн тонн концентрату на рік, постачаючи продукцію на українські металургійні комбінати та на експорт у країни Східної Європи. У першому півріччі 2024 року комбінат сплатив понад 1,1 млрд грн податків, тоді як за дев’ять місяців 2025 року – лише 181 млн грн через скорочення виробництва.

В Інгулецькому ГЗК наголосили: відновлення повноцінної роботи комбінату це не лише економічне питання, а важливий елемент стратегії післявоєнного відновлення України. І закликали уряд та Міністерство розвитку громад і територій втрутитися в ситуацію та не допустити підвищення вантажних залізничних тарифів у 2025–2026 роках.

Як відомо, «Укрзалізниця» готується підвищити на 40% вантажні тарифи на перевезення, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень, які у цьому році за прогнозами досягнуть 25 млрд грн.

У свою чергу бізнес асоціації України закликали уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для «Укрзалізниці» за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників. Зокрема, в EBA підкреслили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для «Укрзалізниці», адже його не існує у жодній розвинутій країні.

