Курс валют 13 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,97 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 13 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар подорожчав, а євро та злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,97, євро – 51,64 грн, польського злотого – 12,15 грн.
Курс валют станом на 13 травня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,9709
|51,6416
|59,5058
|12,1591
|56,3080
|
Ощадбанк
|43,85 / 44,20
|51,50 / 52,00
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,75 / 44,24
|51,35 / 52,08
|59,15 / 59,88
|12,09 / 12,28
|-
|
ПУМБ
|43,70 / 44,30
|51,50 / 52,20
|59,00 / 60,40
|12,02 / 12,32
|-
|
monobank
|43,81 / 44,24
|51,50 / 52,07
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,81 / 44,19
|51,40 / 51,88
|57,10 / 60,50
|11,40 / 12,40
|53,10 / 57,20
|
OTP Bank
|43,55 / 44,10
|51,00 / 51,95
|-
|-
|55,75 / 56,75
|
Укрсиббанк
|43,65 / 44,20
|51,25 / 52,15
|58,30 / 60,60
|-
|55,10 / 57,10
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
