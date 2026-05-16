Уряд посилить підтримку бізнесу у прифронтових громадах

Вікторія Літвінова
Пріоритет уряду – створити умови, щоб бізнес і люди могли залишатися й працювати у своїх громадах
Фото: Telegram / Юлія Свириденко
86% постраждалих від війни громад вже включені до переліку прифронтових територій

Уряд разом із народними депутатами обговорив підтримку прифронтових територій в економічній та соціальній сферах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у Telegram прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. 

Які програми вже запущено

За словами прем'єр-міністерки, нині 86% громад, які зазнали впливу війни, включені до переліку прифронтових територій. Бойові дії спричинили скорочення зайнятості, відплив інвестицій і суттєве падіння доходів місцевих бюджетів. Пріоритет уряду – створити умови, щоб бізнес і люди могли залишатися й працювати у своїх громадах.

На зустрічі обговорювали запровадження додаткових програм доступного кредитування, податкових пільг для бізнесу та особливого режиму доступу до державного і комунального майна.

Водночас Свириденко нагадала, що ряд програм вже працює. Зокрема, в рамках «Зроблено в Україні» для прифронтових регіонів діє окремий компонент підтримки:

  • гранти «Власна справа» для мікро- і малого бізнесу – до 500 тис. грн (на 30% більше, ніж в інших регіонах);
  • гранти на виробниче обладнання – до 8 млн грн, на відновлення – до 16 млн грн за умови співфінансування 80% на 20%;
  • аграрії поруч із лінією фронту зможуть компенсувати 40% вартості вітчизняної агротехніки замість стандартних 25%;
  • постраждалі підприємства отримають компенсацію частини зарплати й єдиного соціального внеску на час відновлення.

Страхування та компенсації

Окремо Свириденко розповіла про програму страхування воєнних ризиків у прифронтових областях – вона дозволяє покрити до 30 млн грн збитків від руйнування будівель, інфраструктури та обладнання.

«Окремо обговорили компенсацію знищеного і пошкодженого майна: вже погоджено 90 заявок від підприємств на 1,5 млрд грн, а перші виплати очікуємо найближчим часом», – зазначила прем'єр-міністерка.

Депутати також порушили питання підтримки освіти у прифронтових регіонах і надання підприємствам статусу критичної важливості – для збереження економічної активності та бронювання працівників.

Нагадаємо, у серпні 2025 року уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Програма охоплює 238 громад у 10 областях – це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн відносяться до вразливих груп.

