Курс валют 27 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 27 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44, євро – 51,54 грн, польського злотого – 12,15 грн.

Курс валют станом на 27 квітня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,0039 51,5484 59,3789 12,1564 56,0274 Ощадбанк 43,80 / 44,20 51,30 / 51,85 - - - Приватбанк 43,8 / 44,24 51,28 / 52,08 59,12 / 59,88 12,09 / 12,25 - ПУМБ 43,70 / 44,30 51,30 / 52,00 58,40 / 59,80 11,94 / 12,24 - monobank 43,81 / 44,23 51,33 / 52,07 - - - Райффайзен 43,83 / 44,27 51,20 / 51,95 57,00 / 60,30 11,40 / 12,45 53,20 / 57,20 OTP Bank 43,70 / 44,10 51,00 / 51,90 - - 55,50 / 56,50 Укрсиббанк 43,80 / 44,23 51,20 / 51,81 58,40 / 60,15 - 55,10 / 56,80

* курс валют станом на 08:25 27 квітня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.