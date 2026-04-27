Курс валют 27 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 27 квітня 2026 року. Долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44, євро – 51,54 грн, польського злотого – 12,15 грн.
Курс валют станом на 27 квітня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,0039
|51,5484
|59,3789
|12,1564
|56,0274
|
Ощадбанк
|43,80 / 44,20
|51,30 / 51,85
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,8 / 44,24
|51,28 / 52,08
|59,12 / 59,88
|12,09 / 12,25
|-
|
ПУМБ
|43,70 / 44,30
|51,30 / 52,00
|58,40 / 59,80
|11,94 / 12,24
|-
|
monobank
|43,81 / 44,23
|51,33 / 52,07
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,83 / 44,27
|51,20 / 51,95
|57,00 / 60,30
|11,40 / 12,45
|53,20 / 57,20
|
OTP Bank
|43,70 / 44,10
|51,00 / 51,90
|-
|-
|55,50 / 56,50
|
Укрсиббанк
|43,80 / 44,23
|51,20 / 51,81
|58,40 / 60,15
|-
|55,10 / 56,80
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
Коментарі — 0