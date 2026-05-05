Курс валют 5 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 5 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,00, євро – 51,45 грн, польського злотого – 12,08 грн.

Курс валют станом на 5 травня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,0000 51,4580 59,5804 12,0882 56,1010 Ощадбанк 43,90 / 44,05 51,35 / 51,69 59,80 / 59,60 12,20 / 12,10 56,05 / 56,00 Приватбанк 43,65 / 44,25 50,95 / 51,95 59,19 / 60,01 11,65 / 12,11 - ПУМБ 43,80 / 44,40 51,40 / 52,10 58,90 / 60,30 11,92 / 12,22 - monobank 43,83 / 44,23 51,33 / 52,02 - - - Райффайзен 43,77 / 44,19 51,20 / 51,95 57.40 / 60,80 11,45 / 12,45 53,60 / 57,40 OTP Bank 43,75 / 44,10 51,25 / 52,00 - - 55,40 / 56,50 Укрсиббанк 43,87/ 44,24 51,35 / 52,04 58,90 / 60,65 - 55,40 / 57,10

* курс валют станом на 07:15 5 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.