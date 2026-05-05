Курс валют 5 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,00 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 5 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,00, євро – 51,45 грн, польського злотого – 12,08 грн.
Курс валют станом на 5 травня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,0000
|51,4580
|59,5804
|12,0882
|56,1010
|
Ощадбанк
|43,90 / 44,05
|51,35 / 51,69
|59,80 / 59,60
|12,20 / 12,10
|56,05 / 56,00
|
Приватбанк
|43,65 / 44,25
|50,95 / 51,95
|59,19 / 60,01
|11,65 / 12,11
|-
|
ПУМБ
|43,80 / 44,40
|51,40 / 52,10
|58,90 / 60,30
|11,92 / 12,22
|-
|
monobank
|43,83 / 44,23
|51,33 / 52,02
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,77 / 44,19
|51,20 / 51,95
|57.40 / 60,80
|11,45 / 12,45
|53,60 / 57,40
|
OTP Bank
|43,75 / 44,10
|51,25 / 52,00
|-
|-
|55,40 / 56,50
|
Укрсиббанк
|43,87/ 44,24
|51,35 / 52,04
|58,90 / 60,65
|-
|55,40 / 57,10
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
