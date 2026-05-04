Курс валют 4 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Національний банк оновив офіційний курс валют на 4 травня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 4 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,91, євро – 51,59 грн, польського злотого – 12,12 грн.

Курс валют станом на 4 травня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,9129 51,5977 59,7984 12,1293 56,2553
Ощадбанк
 43,80 / 44,15 51,40 / 51,90 57,90 / 59,90 11,40 / 12,20 45,05 / 47,40
Приватбанк
 43,75 / 44,24 50,95 / 51,95 56,2 / 59,0 11,65 / 12,16 -
ПУМБ
 43,70 / 44,30 51,20 / 51,90 58,50 / 59,90 11,88 / 12,18 -
monobank
 43,80 / 44,23 51,35 / 52,05 - - -
Райффайзен
 43,73 / 44,13 51,30 / 51,99 57.40 / 60,90 11,50 / 12,50 53,50 / 57,40
OTP Bank
 43,75 / 44,10 50,95 / 51,70 - - 55,40 / 56,50
Укрсиббанк
 43,82 / 44,23 51,40 / 51,99 59,00 / 60,80 - 55,40 / 57,10
* курс валют станом на 08:15 4 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Ціни на пальне 4 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 4 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Міжнародний день пожежників: скільки заробляють рятувальники в Україні
Курс валют 2 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 2 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Свириденко повідомила, які програми енергопідтримки буде продовжено: список
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
