У бюджеті-2026 на страхування воєнних ризиків бізнесу уряд заклав 1 млрд грн: хто отримуватиме компенсації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Підприємства, розташовані в зоні до 50 км від лінії фронту, зможуть отримати компенсацію воєнних ризиків у розмірі до 10 млн грн за пошкоджене або знищене майно
Компенсацію до 10 млн грн отримають бізнеси, що працюють у зоні підвищеної небезпеки

З 1 січня 2026 року в Україні почне діяти програма компенсації страхових ставок для бізнесу, що працює в умовах воєнних ризиків. На її реалізацію в проєкті держбюджету передбачили 1 млрд грн. Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив під час форуму «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека», передає кореспондент «Главкома».

За словами міністра, програма працюватиме у двох форматах: для всієї країни та окремо – для прифронтових регіонів через експортно-кредитне агентство. Підприємства, розташовані в зоні до 50 км від лінії фронту, зможуть отримати компенсацію воєнних ризиків у розмірі до 10 млн грн за пошкоджене або знищене майно. Ставка для бізнесу становитиме лише 0,5%.

Соболев зазначив, що в уряді готові розширювати програму, якщо попит серед підприємців виявиться високим і виділені кошти будуть швидко вибрані. За його словами, додаткове фінансування можуть знайти всередині Міністерства економіки або через перегляд бюджету у Верховній Раді. Ще один можливий ресурс – державний резервний фонд.

«Як показує практика, вибірка коштів за програмами підтримки часто нижча за можливості держави. Але якщо бізнес повірить у цей інструмент – ми знайдемо гроші, щоб його посилити», – підкреслив міністр.

Раніше «Главком» писав, що Всеукраїнська асоціація громад (ВАГ) звернулася до прем’єр-міністра Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова та міністра економіки Олександра Соболєва із проханням врахувати у проєкті держбюджету-2026 видатки на фінансування пасажирських перевезень залізничним транспортом.

У ВАГ наголосили: забезпечення стабільної роботи пасажирського сегмента «Укрзалізниці» є питанням соціальної стабільності країни, адже нині компанія перебуває у критичному фінансовому стані. За прогнозами, збитки «УЗ» від пасажирських перевезень у 2025 році сягнуть понад 22 млрд грн. Тривалий час їх компенсували за рахунок прибутку від вантажних перевезень, однак ця модель вичерпала себе.

Читайте також:

