РГК забезпечила лічильниками понад 80% від потреби всієї України

Бренди RGC Production та RGC Metering в 2023 році залишаються лідерами за напрямком модернізації газових мереж України

В 2023 році Оператори ГРМ по всій Україні отримали 370 тисяч лічильників газу для заміни та встановлення у споживачів. З них 200 тисяч були вироблені під брендом RGC Metering, ще 110 тисяч лічильників інженери РГК спільно з італійськими колегами адаптували для роботи в складних умовах сучасних викликів. Такий обсяг для вітчизняного ринку став рекордним.

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Бренди RGC Production та RGC Metering в 2023 році залишаються лідерами за напрямком модернізації газових мереж України. Більше тисячі газорегуляторних пунктів та сотні тисяч побутових та промислових лічильників встали на варту безпеки та зниження витрат технологічного газу операторів ГРМ.

Не зважаючи на війну, саме в цьому році RGC Metering започаткувала виробництво роторних і турбінних лічильників для української промисловості. Промислові лічильники газу встановлені на великих підприємствах, які використовують газ у виробничих процесах. В цьому році під брендом RGC Metering було випущено 200 таких приладів.

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Розроблені інженерами РГК із залученням кращих європейських та американських технологій Pietro Fiorentini, Cavagna Group, Dresser, Emerson та інших провідних світових виробників, лічильники є простими в експлуатації та надійними. Що стало великою перевагою в умовах постійних обстрілів газової інфраструктури через повномасштабну війну.

Розробки RGC Production та RGC Metering надали нові можливості та запровадили стандарти якості протягом останніх років галузевого розвитку. Такий розвиток був забезпечений кваліфікованим лінійним персоналом операторів ГРМ, який протягом декількох років до війни проходив сертифіковані тренінги безпосередньо у європейських виробників.

Сучасні виробничі потужності, які створені для виробництва такої продукції, надали робочі місця тисячам українців та залучили їх у перспективи інтеграції Операторів ГРМ до європейського спільноти.