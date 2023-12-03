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Експерт оцінив ініціативу «Укренерго» щодо підвищення тарифів на передачу електроенергії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Експерт оцінив ініціативу «Укренерго» щодо підвищення тарифів на передачу електроенергії

Іван Ус: «Укренерго» має зберегти тариф на передачу електроенергії на поточному рівні, щоб зберегти бізнес від занепаду

Зараз стратегічна мета України – зберегти приватний бізнес, адже якщо він закриватиметься, це загрожуватиме економічній безпеці. Тому «Укренерго» має звернутися по фінансову допомогу до міжнародних інституцій, і утримати тарифи на поточному рівні. Про це заявив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, коментуючи ініціативу Укренерго щодо підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії.

«Треба зробити для бізнесу максимально легкі умови на 3 роки, а може й на п’ять. Тому що зараз Україна знаходиться у стадії, коли необхідно зберегти той бізнес, що є. Перенесення тарифного тягаря на бізнес призведе до того, що бізнес буде закриватися. Це стратегічно невірно, адже зараз завдання – його зберегти», – наголосив експерт.

Він нагадав, що в Укренерго є можливість заручитися підтримкою іноземних партнерів, і саме це має зробити компанія замість того, аби підвищувати навантаження на бізнес, який і без того перебуває у вкрай важких обставинах.

«Тут треба розмовляти з міжнародними фінансовими інституціями з метою отримання допомоги від них, щоб можна було, скажімо так, не перекладати цей тягар на приватні компанії. І тоді, я підкреслюю, це буде внесок цих інституцій у збереження стабільності України», – акцентував Ус.

Як відомо, НКРЕКП попередньо погодила збільшення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Очікується, що після підвищення тарифів дохід монополіста Укренерго виросте до 58,7 млрд грн. Кошти від підвищення будуть спрямовані на погашення кредитів компанії – попри те, що наразі всі українські підприємства проводять реструктуризацію боргів.

В свою чергу виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак заявила, що логіки у підвищенні тарифу Укренерго немає, адже компанія має підтримку та допомогу від західних партнерів і може залучити додаткове фінансування. В той час як український бізнес зараз такої можливості не має, і фактично знаходиться на межі виживання.

Теги: НКРЕКП тарифи бізнес фінансування Укренерго

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