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«Укрнафтобуріння» порахувало суму збитків після втрати Сахалінського родовища

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укрнафтобуріння» порахувало суму збитків після втрати Сахалінського родовища
Найперспективніше в Україні Сахалінське родовище газу опинилося в підвішеному стані
фото: Facebook/«Укрнафтобуріння»

Збитки держави через зупинку видобутку на Сахалінському родовищі становитимуть майже 50 млн кубометрів газу

Через анулювання спецдозволу заарештованої компанії «Укрнафтобуріння» на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища і зупинки видобутку на ньому держава втрачає майже 50 млн кубометрів газу на місяць. Про це повідомила пресслужба компанії «Укрнафтобуріння».

«ПрАТ «Укрнафтобуріння» перебуває під керівництвом держави та має передавати чистий прибуток державі, відповідно, держава несе збитки від зупинки діяльності підприємства. Також, через зупинку видобутку, відсутня щомісячна сплата ренти», – пояснила пресслужба компанії.

За підрахунками компанії, щомісяця, в середньому, втрачається:

  • 47,3 млн кубометрів природного газу (понад 1,5 млн кубометрів на добу);
  • 5229 тонн конденсату (майже 200 тонн на добу).

Якщо рахувати в грошах за ринковими цінами на поточну дату, то за один місяць прибуток від реалізації цих вуглеводнів склав би майже пів мільярда гривень. Втрати місцевого та державного бюджету (без ПДФО, ЄСВ та військового збору) становлять 410,5 млн грн щомісяця. Зокрема, це 190 млн ренти, 132,2 млн ПДВ та 88,2 млн податку на прибуток.

Як зазначили у пресслужбі, з січня по листопад 2023 року «Укрнафтобуріння» сплатило 4,13 млрд грн податків, з грудня 2023 по червень 2024 року могло б сплатити ще 2,24 млрд грн. Це, наголосили в компанії, не остаточна цифра, без урахування ПДФО, ЄСВ та військового збору.

До слова, найперспективніше в Україні Сахалінське родовище газу опинилося в підвішеному стані. 30 листопада суд анулював ліцензію на його розробку, яка належала компанії «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойського. Тепер доля родовища – в руках Держгеонадр. Відомство може оголосити новий конкурс або віддати його компаніям Миколи Злочевського, міністра екології часів Януковича.

Нагадаємо, компанія «Укрнафта» пробурила нову нафтову свердловину на заході України із початковим дебетом 25-30 тонн на добу.

Раніше повідомлялося, що компанія «Укрнафта» планує проаналізувати ліквідовані свердловини, на деяких з них можуть відновити видобуток. Нині в Укрнафти є 4,3 тис. ліквідованих свердловин – частина з геологічних причин, а більшість із технічних – аварії, обриви інструменту, труб, зминання колон.

Тим часом «Укргазвидобування» встановило трирічний рекорд із видобутку газу. Завдяки введенню в експлуатацію з початку року 54 нових газових свердловин та збільшенню кількості сервісних операцій у серпні середньодобовий показник видобутку газу сягнув найвищого показника з червня 2020 року.

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Теги: газ родовище Ігор Коломойський Микола Злочевський Держгеонадра

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