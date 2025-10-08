Ринок відновлюваної енергетики потребує законодавчих рішень для врегулювання боргів – голова УВЕА

Конеченков: Позитивні зрушення у галузі вже відбулися – завдяки встановленню економічно обґрунтованого тарифу для «Укренерго»

Попри стабілізацію виплат у секторі відновлюваної енергетики, залишаються критичні неврегульовані проблеми. Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

«Потрібно вирішити питання можливої «несинхронної» роботи окремих виробників з березня по жовтень 2022 року, внаслідок чого НЕК «Укренерго» не отримувало достовірні та верифіковані дані комерційного обліку, необхідні для проведення розрахунків. Відсутність впевненості у близько 4% суми платежу за вказаний період не повинна зупиняти розрахунок з усім сектором. Для цього мають бути внесені зміни у відповідний Закон, які дозволять виокремити неверифіковані дані із загального розрахунку і погасити заборгованість перед основною масою виробників», – наголосив він.

Окремої уваги потребує і проблема небалансів за 2022 рік. «Це питання слід врегулювати, зокрема і на законодавчому рівні», – додав Конеченков.

За його словами, заборгованість перед виробниками відновлюваної енергії необхідно вирішувати комплексно, паралельно з проблемою боргів на балансуючому ринку.

«Заборгованість перед виробниками відновлюваної енергії слід врегульовувати комплексно, паралельно із вирішенням проблеми боргів на інших сегментах ринку, зокрема на балансуючому ринку», – підсумував голова правління УВЕА.

Водночас він відзначив, що позитивні зрушення у галузі вже відбулися – завдяки встановленню економічно обґрунтованого тарифу для «Укренерго» виплати нині здійснюються майже у повному обсязі, а вихід більшості вітрових електростанцій із балансуючої групи «Гарантованого покупця» зробив сектор більш прогнозованим.

Раніше аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що боргова проблема напряму впливає на здатність енергетичних компаній відновлювати інфраструктуру після російських ударів.