Енергорегулятор оцінив запуск гігантських павербанків ДТЕК перед опалювальним сезоном

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
«Павербанки» будуть накопичувати та зберігати надлишки електроенергії і миттєво видавати в мережу їх за командою диспетчерів
фото: dtek.com

Члени НКРЕКП відвідали побудовані ДТЕК установки зберігання енергії перед початком зими

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) високо оцінила запуск компанією ДТЕК установок зберігання енергії перед початком наступного опалювального сезону. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Як зазначив голова комісії Юрій Власенко, установки зберігання енергії – важливий елемент сучасної енергетики, де частка електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел, зростає.

«Такі установки мають забезпечити додаткову стійкість для нашої енергосистеми, особливо під час проходження осінньо-зимового періоду. Це також важлива складова розподіленої генерації. НКРЕКП створила усі необхідні регуляторні умови для розвитку систем зберігання енергії. І ми раді, що саме ДТЕК ВДЕ стала тією компанією, що реалізувала ці можливості», – наголосив Юрій Власенко.

Зазначається, що Власенко та члени комісії Олександр Формагей, Сергій Пушкар, Руслан Слободян та Костянтин Ущаповський здійснили робочий візит на один з обʼєктів найбільшого в Україні комплексу установок зберігання енергії, що побудував ДТЕК.

Під час візиту вони ознайомилися з інноваційною технологією, механізмами інтеграції установок зберігання енергії в енергосистему України, а також з можливостями застосування системи для балансування мережі та підвищення надійності енергопостачання.

«Ми вітаємо впровадження сучасних європейських підходів у роботі галузі та готові ділитися практичним досвідом упровадження новітніх рішень у сфері енергетики. Системи зберігання енергії відіграють значну роль у формуванні сучасної, гнучкої та стійкої енергосистеми України», – зазначив Олександр Селищев, генеральний директор ДТЕК ВДЕ.

В ДТЕК додали, що з 1 жовтня 140 МВт потужності установок зберігання енергії ДТЕК розпочнуть надання допоміжних послуг «Укренерго».

Нагадаємо, 10 вересня ДТЕК Ріната Ахметова ввів в експлуатацію комплекс установок зберігання енергії загальною потужністю 200 МВт. Компанія підключила до енергосистеми 6 нових об’єктів різної потужності – від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях.

Економіка

