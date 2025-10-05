Головна Нова енергія Новини
Боргова проблема «зеленої» енергетики все ще потребує системного вирішення – Соколовський

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Боргова проблема «зеленої» енергетики все ще потребує системного вирішення – Соколовський
Станом на липень 2025 року заборгованість «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» становила близько 15,3 млрд грн
фото: depositphotos.com

Загальний борг перед виробниками ВДЕ скорочено до приблизно 22 млрд грн

За чинною моделлю НЕК «Укренерго» через механізм спеціальних обов’язків (ПСО) компенсує ДП «Гарантований покупець» різницю між ринковою ціною електроенергії та «зеленим» тарифом. Однак споживачі та трейдери розраховуються з «Укренерго» не в повному обсязі. Про це заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

«Станом на липень 2025 року заборгованість «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» становила близько 15,3 млрд грн. Рівень розрахунків «Гарантованого покупця» перед виробниками ВДЕ має таку динаміку: 2022 рік – 63,6%, 2023 рік – 99,2%, 2024 рік – 89,2%, з початку 2025 року – 90,1%. Загальний борг перед виробниками ВДЕ скорочено до приблизно 22 млрд грн. Можна впевнено говорити, що не менше 80% від загальної заборгованості перед ВДЕ, це заборгованість перед сонячною генерацією», – пояснив він.

За словами експерта, на початку 2025 року було ухвалено Закон №4213-ІХ, яким передбачено спрямування 10,7 млрд грн, зекономлених «Укренерго» на диспетчеризації у 2023 році, на погашення заборгованості: 45% – на балансуючому ринку, 45% – перед «Гарантованим покупцем» і 10% – перед власниками домашніх СЕС.

Крім того, НКРЕКП затвердила тариф «Укренерго» на передачу електроенергії на 2025 рік у розмірі 686,23 грн/МВт·год без ПДВ, що майже на 30% вище, ніж у 2024-му.

«Це дозволило вперше за кілька років сформувати бездефіцитний тариф. Загалом ситуація стабілізувалася, хоча боргова проблема залишається невирішеною», – підкреслив Соколовський.

Він додав, що необхідне цільове спрямування коштів від спецфондів та міжнародної допомоги саме на погашення боргів.

«Держава також має звернути особливу увагу на питання погашення заборгованості об’єктів критичної інфраструктури, наприклад таких, як КП «Компанія «Вода Донбасу», перед НЕК «Укренерго», – наголосив експерт.

Раніше директор ТОВ НВП «Енерго-Плюс» Євген Корф заявив, що продовження практики несвоєчасних розрахунків веде до втрати довіри інвесторів і фактичного згортання нових проєктів в енергетиці.

Теги: НКРЕКП Укренерго енергетика електроенергія

