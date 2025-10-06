Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Борги на балансуючому ринку сягнули рекордних 39 млрд грн

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Борги на балансуючому ринку сягнули рекордних 39 млрд грн
Перед «Укренерго» борг на балансуючому ринку, з боку учасників ринку, становить 39 млрд грн
фото: depositphotos.com

Кругова заборгованість паралізує ринок електроенергії – аналітик ExPro

Системна проблема боргів на ринку електроенергії найбільш гостро проявляється на балансуючому ринку, де заборгованість перед «Укренерго» сягнула рекордних показників. Про це заявила аналітик ринку електроенергії агенції ExPro Дар’я Орлова.

«Проблема боргів – це більше історія кругової заборгованості. Одна компанія боргує іншій, та боргує в свою чергу іншій. Найбільша заборгованість зараз на ринку електроенергії спостерігається на балансуючому ринку. І саме перед оператором системи передачі «Укренерго». Тобто це компанії-споживачі – як правило, комунальні державні підприємства, водоканали, державні шахти тощо. Вони не платять «Укренерго» за балансуючу електроенергію», – пояснила вона.

За словами експертки, важливою ланкою у формуванні цієї проблеми є діяльність постачальника останньої надії.

«Ще є постачальник останньої надії – компанія «Укрінтеренерго», яка постачає електроенергію цим підприємствам, які вже не можуть працювати із звичайним постачальником і які відключати від електроенергії не можна. Як правило, з цим постачальником останньої надії вони не розраховуються і, відповідно, накопичується борг», – наголосила Орлова.

Станом на зараз заборгованість перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищила історичний максимум.

«Перед «Укренерго» борг на балансуючому ринку, з боку учасників ринку, становить 39 млрд грн. Це найбільша сума. Тобто він постійно накопичується і він не знижується. Це рекордна сума за всі роки», – зазначила аналітик.

Водночас, за її словами, зберігається й борг «Укренерго» перед компаніями, які постачають електроенергію на балансуючому ринку.

«Також є, відповідно, і борг «Укрінерго» перед учасниками ринку, які постачають цю балансуючому електроенергію. Цей борг, він дещо скорочується, але різкого скорочення, в принципі, не бачимо», – сказала Орлова.

Раніше експерт аналітичного центру «Українського інституту майбутнього», голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що борги залишаються серйозним бар’єром для розвитку енергосектору.

Читайте також:

Теги: Укренерго борг тарифи енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підтоплена вулиця на Одещині внаслідок негоди. 30 вересня 2025 року
Одещина: енергетики повністю відновили світло після аномальної зливи
Вчора, 22:47
Найбільші борги за світло спостерігаються на прифронтових територіях України
Міненерго назвало території, де найгірша ситуація з оплатою за електрику
1 жовтня, 07:53
Частина Чернігівщини знеструмлена через російську атаку
Частина Чернігівщини знеструмлена через російську атаку
30 вересня, 09:02
Зайченка призначили головою правління у червні 2025 року
Віталія Зайченка звільнено з посади голови «Укренерго»
26 вересня, 17:33
Президент США розповідав про намір обкладати тарифами іноземні фармацевтичні товари
Трамп оголосив нові мита на ліки, меблі та вантажівки
26 вересня, 08:54
На думку Ігнатьєва, комплексне розв’язання боргової проблеми дозволить продемонструвати інвесторам здоровий клімат на ринку
Борги на ринку електроенергії зростають і потребують системного вирішення – експерт
23 вересня, 15:32
Вночі внаслідок атаки російських БпЛА сталося загоряння на промисловому підприємстві
Росіяни атакували один з об’єктів теплової генерації на Київщині
8 вересня, 08:39
На Київщині чутно вибухи: під ударом Трипільська ТЕС
На Київщині чутно вибухи: під ударом Трипільська ТЕС
8 вересня, 00:48
Наразі заборгованість НЕК «Укренерго» перед підприємством «Гарантований покупець» становить 16,3 млрд грн
Виплата боргів зеленим інвесторам буде стимулювати відновлення енергетики – учасник ринку
7 вересня, 15:55

Економіка

Борги на балансуючому ринку сягнули рекордних 39 млрд грн
Борги на балансуючому ринку сягнули рекордних 39 млрд грн
Кабмін погодив зміни до бюджету-2025
Кабмін погодив зміни до бюджету-2025
Американська торговельна палата закликала уряд скасувати крос-субсидування пасажирських залізничних перевезень у 2026 році
Американська торговельна палата закликала уряд скасувати крос-субсидування пасажирських залізничних перевезень у 2026 році
Надлишкові потужності і спад спеки обвалили ціни на електроенергію у вересні – експерт
Надлишкові потужності і спад спеки обвалили ціни на електроенергію у вересні – експерт
«Енергоатом» пояснив сезонні коливання цін на ринку «на добу наперед»
«Енергоатом» пояснив сезонні коливання цін на ринку «на добу наперед»
ICC Ukraine підтримав зміни до правил енергетичного ринку для запобігання зловживанням боржників
ICC Ukraine підтримав зміни до правил енергетичного ринку для запобігання зловживанням боржників

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua