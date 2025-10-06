Борги на балансуючому ринку сягнули рекордних 39 млрд грн

Перед «Укренерго» борг на балансуючому ринку, з боку учасників ринку, становить 39 млрд грн

Кругова заборгованість паралізує ринок електроенергії – аналітик ExPro

Системна проблема боргів на ринку електроенергії найбільш гостро проявляється на балансуючому ринку, де заборгованість перед «Укренерго» сягнула рекордних показників. Про це заявила аналітик ринку електроенергії агенції ExPro Дар’я Орлова.

«Проблема боргів – це більше історія кругової заборгованості. Одна компанія боргує іншій, та боргує в свою чергу іншій. Найбільша заборгованість зараз на ринку електроенергії спостерігається на балансуючому ринку. І саме перед оператором системи передачі «Укренерго». Тобто це компанії-споживачі – як правило, комунальні державні підприємства, водоканали, державні шахти тощо. Вони не платять «Укренерго» за балансуючу електроенергію», – пояснила вона.

За словами експертки, важливою ланкою у формуванні цієї проблеми є діяльність постачальника останньої надії.

«Ще є постачальник останньої надії – компанія «Укрінтеренерго», яка постачає електроенергію цим підприємствам, які вже не можуть працювати із звичайним постачальником і які відключати від електроенергії не можна. Як правило, з цим постачальником останньої надії вони не розраховуються і, відповідно, накопичується борг», – наголосила Орлова.

Станом на зараз заборгованість перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищила історичний максимум.

«Перед «Укренерго» борг на балансуючому ринку, з боку учасників ринку, становить 39 млрд грн. Це найбільша сума. Тобто він постійно накопичується і він не знижується. Це рекордна сума за всі роки», – зазначила аналітик.

Водночас, за її словами, зберігається й борг «Укренерго» перед компаніями, які постачають електроенергію на балансуючому ринку.

«Також є, відповідно, і борг «Укрінерго» перед учасниками ринку, які постачають цю балансуючому електроенергію. Цей борг, він дещо скорочується, але різкого скорочення, в принципі, не бачимо», – сказала Орлова.

Раніше експерт аналітичного центру «Українського інституту майбутнього», голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що борги залишаються серйозним бар’єром для розвитку енергосектору.