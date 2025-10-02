Наглядова рада передумала звільняти Зайченка з посади голови «Укренерго»

Рішення було ухвалене з урахуванням позицій НКРЕКП, Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, а також суду

Наглядова рада «Укренерго» продовжила роботу Віталія Зайченка як голови правління компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Головні завдання компанії на сьогодні – підготовка до проходження очікувано складного осінньо-зимового періоду, невідкладна ліквідація наслідків уражень об’єктів системи передачі електроенергії та відновлення надійного і сталого електропостачання споживачів, дотримання критеріїв надійності, безпеки та збалансованості роботи об’єднаної енергетичної системи України», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Міністерство енергетики наголосило, що разом з наглядовою радою НЕК «Укренерго» узгодили подальші пріоритети роботи компанії для гарантування стабільності української електроенергетичної системи у воєнний час. «Міненерго вітає рішення наглядової ради щодо продовження роботи Віталія Зайченка як голови правління компанії НЕК «Укренерго». Також виконання наглядовою радою рішення Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку і врахування позиції регулятора (НКРЕКП) та суду», – зазначає відомство.

Віталій Зайченко – почав роботу в «Укренерго» ще у 1990-х, і пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року). На початку повномасштабного російського вторгнення саме професійні навички Віталія Зайченка допомогли спочатку перевести українську енергосистему в ізольований режим роботи, а потім – приєднати її до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E. Також робота команди диспетчерів на чолі з Віталієм Зайченком дозволила зберегти керованість енергосистемою України в умовах масованих російських атак на об’єкти генерації та системи передачі електроенергії.

Як відомо, Зайченка було призначено головою правління у червні 2025 року – за нього одностайно проголосували всі семеро членів наглядової ради. Раніше він обіймав посаду головного диспетчера «Укренерго».

Раніше ЗМІ повідомляли, що наприкінці вересня наглядова рада звільнила Віталія Зайченка. Його обовʼязки мав виконувати Олексій Брехт. Він керував компанією з вересня 2024 по червень 2025 року.