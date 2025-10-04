Сумська ОВА спростувала фейк про графіки відключення електроенергії

Жодних вказівок від НЕК «Укренерго» щодо застосування обмежень у постачанні електроенергії немає

Сумська ОВА спростувала фейк про запровадження графіків відключення електроенергії у регіоні, передає «Главком».

У мережі поширились повідомлення про нібито запровадження на Сумщині графіків відключення електроенергії. Місцева влада наголосила, що такі вкиди лише грають на руку ворогу, адже їхня мета – посіяти паніку та негативні настрої серед мешканців області.

За офіційною інформацією, жодних вказівок від НЕК «Укренерго» щодо застосування обмежень у постачанні електроенергії немає, а попередження про можливе впровадження графіків також не надходили.

Наразі на території області не діють графіки погодинних чи аварійних відключень. Водночас можливі локальні знеструмлення – планові або аварійні, які можуть бути спричинені обстрілами, роботами в мережах, негодою чи технічними несправностями.

Жителів Сумщини закликають черпати інформацію лише з офіційних джерел та не поширювати неперевірені повідомлення.

Нагадаємо, унаслідок удару РФ по залізничному вокзалу і пасажирських поїздах у місті Шостці на Сумщині поранені близько 30 людей, один чоловік загинув.

Також в ОВА додали, що після ударів ворога ситуація на Шосткинщині залишається складною. Росія прицільно атакувала цивільну інфраструктуру, через що без електро- та газопостачання залишилися тисячі споживачів міста і району.