Зеленський пояснив, як зміна політичних сил у США вплине на допомогу Україні

Глава держави зазначив, що успіх України на полі бою залежить від військової допомоги від США та Європи

Зміна політичних сил у США, зокрема, прихід до влади республіканців, може послабити військові підтримку України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

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Глава держави зазначив, що успіх України на полі бою залежить від військової допомоги від США та Європи. Зеленський стурбований, що зміна політичних сил у Вашингтоні може вплинути на хід війни. «Сполучені Штати дійсно розуміють, що якщо вони перестануть нам допомагати, ми не виграємо», – сказав глава держави.

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп, який вже заявив про намір балотуватися у президенти, сумнівається, чи варто продовжувати надавати Україні військову допомогу. Він навіть заявив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни.

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Триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.