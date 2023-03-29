Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, як зміна політичних сил у США вплине на допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, як зміна політичних сил у США вплине на допомогу Україні
фото скріншот відео

Глава держави зазначив, що успіх України на полі бою залежить від військової допомоги від США та Європи

Зміна політичних сил у США,  зокрема, прихід до влади республіканців, може послабити військові підтримку України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

Глава держави зазначив, що успіх України на полі бою залежить від військової допомоги від США та Європи. Зеленський стурбований, що зміна політичних сил у Вашингтоні може вплинути на хід війни. «Сполучені Штати дійсно розуміють, що якщо вони перестануть нам допомагати, ми не виграємо», – сказав глава держави.

Нагадаємо,  колишній лідер США Дональд Трамп, який вже заявив про намір балотуватися у президенти, сумнівається, чи варто продовжувати надавати Україні військову допомогу. Він навіть заявив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни.

Триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках. 

Читайте також:

Теги: коаліція Дональд Трамп військові Володимир Зеленський президент Бахмут війна США військова техніка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський пояснив, як зміна політичних сил у США вплине на допомогу Україні
Зеленський пояснив, як зміна політичних сил у США вплине на допомогу Україні
Зеленський пояснив, чому ЗСУ важливо втримати Бахмут
Зеленський пояснив, чому ЗСУ важливо втримати Бахмут
Голова міноборони США назвав «критичну необхідність» українців на фронті
Голова міноборони США назвав «критичну необхідність» українців на фронті
Бойові дії поблизу ЗАЕС посилилися – гендиректор МАГАТЕ
Бойові дії поблизу ЗАЕС посилилися – гендиректор МАГАТЕ
Російська агресія може закінчитися швидше, якщо світ буде швидшим – Зеленський
Російська агресія може закінчитися швидше, якщо світ буде швидшим – Зеленський
Кабмін призначив заступника міністру освіти Лісовому
Кабмін призначив заступника міністру освіти Лісовому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Кремль хоче перемовин із фіксацією нічиєї у війні
57K
Як чоловіки тікають за кордон? Опитування показало невтішні результати
23K
Диверсія на «Північних потоках». Росіяни погано приховали сліди
22K
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
20K
Що треба знати патріарху Кірілу та тим, хто за нього молиться. 10 фактів з історії Києво-Печерської лаври
17K
Скандал у Дніпрі. Філатов заблокував доступ державних аудиторів до міськради

Новини

Аграрії з прифронтових зон розпочали самостійно розміновувати поля (відео)
Сьогодні, 07:46
Кабмін ухвалив проєкт заборони прикордонного співробітництва України з Росією і Білоруссю
Сьогодні, 06:58
Пригожин націлився на місце Путіна – ISW
Сьогодні, 06:31
Вдарив кулаком по обличчю, задушив і втік: мешканець Хмельничини отримав 9 років тюрми
Сьогодні, 05:15
Верещук різко звернулася до росіян: деталі
Сьогодні, 04:21
Канада готова додатково виділити Україні $1,7 млрд допомоги (документ)
Сьогодні, 04:15

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту