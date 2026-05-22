Дружина Порошенка обростає фірмами з екзотичними назвами

glavcom.ua
З 2024 року Марина Порошенко почала реєструвати фірми «з нуля»
фото: Марина Порошенко/Facebook
Усі компанії об’єднує спільна адреса реєстрації, телефон і один директор

Депутат Київської міської ради і дружина п’ятого президента Марина Порошенко зареєструвала низку компаній зі спільним ключовим видом діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстрів.

7 травня пані Порошенко заснувала і стала кінцевим бенефіціаром восьми компаній: «Лі Маломочулка», «Лі Куна», «Лі Немирів», «Лі Погребище», «Лі Городківка», «Лі Довжок», «Лі Заболотне», «Лі Клембівка».

Зауважимо: у назвах цих компаній (друга частина) зазначено населені пункти Вінницької області. Однак самі ж фірми зареєстровані на вулиці Електриків, 29А у Києві та мають спільний номер телефону. Розмір статутного капіталу кожної з новостворених ТОВ – 1 тис. грн.

Дружина Порошенка обростає фірмами з екзотичними назвами фото 1
дані: Youcontrol

Окрім надання в оренду нерухомого майна, нові фірми Марини Порошенко можуть здійснювати інші види діяльності. А саме:

  • вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур;
  • оптова торгівля фруктами, овочами, цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
  • діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.

Директором вищеперелічених компаній записано Михайла Коритника. Цей же чоловік керує іншими фірмами, які у 2024-2025 роках «з нуля» зареєструвала Марина Порошенко: ТОВ «Поділля Ленд Інвестментс», ТОВ «Упі-агро Ленд Інвестментс», ТОВ «Зоря Ленд Інвестментс», ТОВ «Поділля Агро Ленд», ТОВ «Поділля Агро Ленд Інвестментс», ТОВ «Зоря Агро Ленд», ТОВ «Упі-агро Ленд».

Як повідомляв «Главком», Марина Порошенко витратила рік часу і пройшла три суди першої інстанції та три апеляційні суди, щоб розділити майно подружжя. Таким чином, Вінницький апеляційний суд поділив майно сім’ї п’ятого президента так, що більша його частина відійшла Марині Порошенко (сума майна оцінюється у 8,53 млрд грн):

  • контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко;
  • гроші на банківських рахунках – €34 тис., $39,89 тис., 813,5 тис. грн і £19,84 (власником був Петро Порошенко);
  • гроші у банках, якими володіє Марина Порошенко – $1,25 млн, €63,9 тис., 47,3 тис. грн і £1,07;
  • готівка Марина Порошенко на суму €3,17 млн.

За рішенням суду експрезиденту Петру Порошенку дісталося майно загальною вартістю 4,52 млрд грн:

  • мотоцикл Honda CMX 1100D, 2021 року випуску;
  • напівпричіп King Trailers GTS443-17.5, 2001 року випуску;
  • автомобіль Volvo S90 2.0 T8, 2021 року випуску;
  • невиплачена частина прибутку від Sequent Schweiz AG (попередня назва «Ротшильд Траст») на суму $20 млн;
  • 3,19 млрд грн готівки;
  • картини та інші предмети мистецтва загальною вартістю €100,4 млн на дату подачу позову (кінець березня 2025 року).

Раніше повідомлялося, експрезидент і народний депутат Петро Порошенко подав електронну декларацію за 2025 рік. У ній він відобразив дуже солідний подарунок для дружини Марини. Ідеться про подарунок у негрошовій формі на суму 988,71 млн грн. Як випливає з декларації політика, Петро Порошенко подарував Марині Анатоліївні цінні папери.

