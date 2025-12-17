Головна Світ Політика
Лукашенко прокоментував роль Трампа у закінченні російсько-української війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лукашенко повторив улюблену тезу американського лідера про те, що якби Трамп був президентом, війни не було б
фото з відкритих джерел

Лукашенко: якщо б все залежало від Трампа, війна вже б закінчилася

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю для Newsmax відповідав на питання щодо російсько-української війни та яку роль, на його думку, відіграє президент США Дональд Трамп у закінченні війни, пише «Главком».

Лукашенко повторив улюблену тезу американського лідера про те, що якби Трамп був президентом, війни не було б.

«Швидше за все, так. Трамп точно не залишався б осторонь, як це відбувається зараз. Але сталося те, що сталося. Тепер багато чого залежить від позиції Трампа та США. Головне – щоб він не змінив свою позицію», – додав він.

Також білоруський лідер прокоментував дії Трампа, які націлені на закінчення війни.

«Якщо б все залежало від Трампа, війна вже б закінчилася. Але є дві конфліктуючі сторони – Росія та Україна. Ми, Білорусь, також задіяні в цьому конфлікті, оскільки межуємо з Україною і не можемо залишатися безучасними до подій. Це багатосторонній процес, і один Трамп не вирішить це питання», – зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував прогнози щодо ймовірного завершення війни у 2026 році. Він наголосив, що замість конкретних дат ключову роль відіграватиме внутрішня та зовнішня стійкість держави.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив у парламенті Нідерландів, що Росія приносить війни іншим країнам і завжди вважає себе невинною.

