Світовий попит на соєву олію зростає: що відбувається з цінами на українському ринку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Світовий імпорт соєвої олії у січні-жовтні 2025 року досягав 1,35 млн тонн на місяць
фото з відкритих джерел

Аналітики прогнозують, що у найближчі місяці ринок залишатиметься нестабільним, а глобальний попит – різним залежно від регіону

Світовий попит на соєву олію продовжує зростати, і суттєве збільшення закупівель соєвої та пальмової олій у серпні-жовтні 2025 року повністю компенсувало скорочення імпорту соняшникової олії. За оцінками аналітиків, загальний обсяг імпорту трьох ключових видів рослинних олій у світі зріс приблизно на 1,2 млн тонн за цей період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на apk-inform.

Фахівці підкреслюють, що у січні-жовтні 2025 року глобальний імпорт соєвої олії досягав у середньому 1,35 млн тонн на місяць – це рекорд і більш як на 20% вище, ніж торік. При цьому частка Індії у світовому імпорті останнім часом збільшилася до 35–39%.

Натомість у Пакистані, Бангладеш, В’єтнамі та ряді північноафриканських країн потреба в імпорті соєвої олії скорочується через швидке нарощування переробки соєвих бобів, що й надалі обмежуватиме їхній попит на імпорт.

Аналітики прогнозують, що у найближчі місяці ринок залишатиметься нестабільним, а глобальний попит – різним залежно від регіону. Не виключено, що попит на соєву олію протягом наступних 3-5 місяців опуститься нижче рівня минулого року.

Вартість української сої зростає

Стійкий попит на українську сою на експортному ринку, а також певне налагодження механізму повернення експортного мита виробникам сприяли подальшому зміцненню цін.

Закупівельні ціни на умовах СРТ-порт піднялися до $415-425 за тонну, а подекуди сягали й $430. Експорт до ЄС у листопаді суттєво активізувався: за перші 20 днів місяця було відвантажено близько 126 тис. тонн проти 22 тис. тонн за аналогічний період жовтня.

Висока конкуренція за сировину на внутрішньому ринку разом з обмеженою пропозицією також підтримували цінову динаміку. За тиждень переробники підвищили свої закупівельні ціни на 200-300 грн/т, а в окремих регіонах – до 500 грн/т.

До слова, через затяжні дощі та літню посуху аграрії ризикують зібрати найменший врожай соняшнику за останнє десятиріччя. На тлі погіршення якості насіння ціни на соняшник і соняшникову олію вже стрімко зростають.

Зокрема, «Главком» перевірив ціни у столичних магазинах: літр уже коштує більше 100 грн, але олії вистачає на полицях.

