Волоський горіх рекордно подорожчав

Через менший урожай і локальні заморозки стартова ціна горіха на ринках Полтави зросла вдвічі, а експорт продовжує залишатися ключовим фактором ціноутворення

Цьогоріч волоські горіхи приймають дорожче, ніж торік: кілограм цілого горіха стартує від 20 грн, а ядра можуть коштувати до 200 грн. Причина – зменшений урожай через погодні аномалії та високий попит на експорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар доцентки кафедри товарознавства та біотехнології університету економіки та торгівлі Наталії Офіленко у Суспільному.

На ринках Полтави вже з середини жовтня приймають волоські горіхи від населення. «По цінах ми зазвичай стартували від 10 грн, коли мокрий, вологий. Стартували завжди з 10-15 грн, потихеньку піднімали ціну. Цього року стартували з 20 грн. Дуже дорого. А дуже хороший горіх – середня ціна 25 грн. Наприклад, горіх ідеальної якості до 30 грн коштує. Гарно і лущиться, і середина хороша. З нього ядро, наприклад, коштує 200 грн. Якщо він білий, хороший», – розповів перепродувач волоських горіхів Раджі Мамішев.

Доцентка кафедри товарознавства та біотехнології Університету економіки та торгівлі Наталія Офіленко пояснила, що цьогоріч урожай зменшився через локальні заморозки.

«У нас заморозки були локальні. Тому врожайність трішки менша, ніж, наприклад, у східних регіонах, де заморозків узагалі не було», – уточнила вона. Водночас приблизно 58% українського волоського горіха йде на експорт, головним чином у Туреччину, Францію та Румунію.

Офіленко зазначила, що попри зростання цін у цьому сезоні, протягом останніх років загальна вартість волоського горіха зменшувалася на майже 20% через вплив війни на умови експорту.

Нагадаємо, що у 2018 році в Україні різко зросло виробництво волоських горіхів. За різними оцінками урожай виріс на 20-30% і склав близько 120 тис. тонн. У сусідній Молдові урожай оцінюється в 40 тис. тонн, але внутрішнє споживання горіха набагато менше, тому Україна і Молдова входять до числа світових лідерів за обсягом експорту волоського горіха без шкаралупи.