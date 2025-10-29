Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Волоський горіх рекордно подорожчав

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Волоський горіх рекордно подорожчав
Волоський горіх дорожчає: як локальні заморозки вплинули на ринок
фото: Reuters

Через менший урожай і локальні заморозки стартова ціна горіха на ринках Полтави зросла вдвічі, а експорт продовжує залишатися ключовим фактором ціноутворення

Цьогоріч волоські горіхи приймають дорожче, ніж торік: кілограм цілого горіха стартує від 20 грн, а ядра можуть коштувати до 200 грн. Причина – зменшений урожай через погодні аномалії та високий попит на експорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар доцентки кафедри товарознавства та біотехнології університету економіки та торгівлі Наталії Офіленко у Суспільному.

На ринках Полтави вже з середини жовтня приймають волоські горіхи від населення. «По цінах ми зазвичай стартували від 10 грн, коли мокрий, вологий. Стартували завжди з 10-15 грн, потихеньку піднімали ціну. Цього року стартували з 20 грн. Дуже дорого. А дуже хороший горіх – середня ціна 25 грн. Наприклад, горіх ідеальної якості до 30 грн коштує. Гарно і лущиться, і середина хороша. З нього ядро, наприклад, коштує 200 грн. Якщо він білий, хороший», – розповів перепродувач волоських горіхів Раджі Мамішев.

Доцентка кафедри товарознавства та біотехнології Університету економіки та торгівлі Наталія Офіленко пояснила, що цьогоріч урожай зменшився через локальні заморозки.

«У нас заморозки були локальні. Тому врожайність трішки менша, ніж, наприклад, у східних регіонах, де заморозків узагалі не було», – уточнила вона. Водночас приблизно 58% українського волоського горіха йде на експорт, головним чином у Туреччину, Францію та Румунію.

Офіленко зазначила, що попри зростання цін у цьому сезоні, протягом останніх років загальна вартість волоського горіха зменшувалася на майже 20% через вплив війни на умови експорту.

Нагадаємо, що у 2018 році в Україні різко зросло виробництво волоських горіхів. За різними оцінками урожай виріс на 20-30% і склав близько 120 тис. тонн. У сусідній Молдові урожай оцінюється в 40 тис. тонн, але внутрішнє споживання горіха набагато менше, тому Україна і Молдова входять до числа світових лідерів за обсягом експорту волоського горіха без шкаралупи.

Теги: Україна урожай ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари дронів СБУ руйнують російську економіку
Це наші карти на переговорах
29 вересня, 17:37
Ключова риса української інфляції – переважно витратний характер приросту цін
Що впливає на природу інфляції?
11 жовтня, 17:04
Україна поступово посилює систему протиповітряної та протиракетної оборони
Атаки по газовій інфраструктурі: як РФ намагається зірвати підготовку України до зими
3 жовтня, 15:45
Пропагандистський наступ Кремля: до чого готуватися Україні
РФ збільшує фінансування пропаганди: чого чекати Україні
30 вересня, 19:42
США не стануть і ворогами України, адже критична маса виборців нинішньої адміністрації підтримує Україну
Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну
20 жовтня, 18:58
Публікація в «Kyodo News» стала частиною більшої інформаційної кампанії НСЖУ про ситуацію в Україні
40+ публікацій в Японії: українська журналістика під обстрілами вразила азійські медіа
30 вересня, 18:00
Україна погодила пошукові роботи польської сторони на Рівненщині
Україна дозволила Польщі провести нову ексгумацію жертв Волинської трагедії
13 жовтня, 14:14
Лідери України та США зідзвонилися 11 жовтня
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
11 жовтня, 15:40
Зеленський переконаний, Путін «справді боїться», що США можуть надати Україні далекобійні ракети
Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні Tomahawk
18 жовтня, 20:27

Особисті фінанси

Волоський горіх рекордно подорожчав
Волоський горіх рекордно подорожчав
Тепличні помідори та огірки встановили рекорди: огляд цін на овочі
Тепличні помідори та огірки встановили рекорди: огляд цін на овочі
В Україні може зʼявитися реєстр «дропів»: зареєстровано законопроєкт
В Україні може зʼявитися реєстр «дропів»: зареєстровано законопроєкт
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
Скільки платитимуть безробітним у листопаді та як оформити допомогу
Скільки платитимуть безробітним у листопаді та як оформити допомогу
Банки частіше блокують рахунки українців: що стає тригером для перевірок
Банки частіше блокують рахунки українців: що стає тригером для перевірок

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua