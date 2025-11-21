Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Мирний план США та РФ вплинув на газовий ринок Європи

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Мирний план США та РФ вплинув на газовий ринок Європи
Газ у Європі дешевшає після згоди Зеленського працювати над мирним планом
фото з відкритих джерел

Європейські ціни на газ опустилися до мінімуму за півтора року після новин про можливий мирний план між Україною та Росією

Ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з травня 2024 року на тлі повідомлень про те, що президент України Володимир Зеленський погодився працювати над мирним планом. Про це повідомляє Bloomberg.

Зеленський заявив, що він погодився працювати над мирним планом, розробленим США та Росією, який включає скасування санкцій. Хоча колишній головний постачальник газу до Європейського Союзу тепер покриває лише понад 10% його імпорту, додаткові енергетичні поставки з Росії на світовий ринок, включаючи нафту, можуть вплинути на ціни.

Крім того, останні прогнози погоди на кінець листопада та початок грудня вказують на повернення температур поблизу або вище сезонних норм на північному заході Європи, що може знизити попит на опалення. Прогнози на найближчий час останнім часом були нестабільними, що тримає трейдерів в напрузі.

Рівні запасів продовжують знижуватися через поточний холод, що прискорює відбір, і тепер сховища заповнені менш ніж на 81%.

Ф'ючерси на газ на голландському ринку, основний газовий бенчмарк Європи, торгувалися на 3,1% нижче на рівні €30,20 за мегават-годину станом на 8:13 ранку в Амстердамі.

Європейські лідери працюють над ще однією версією плану завершення війни в Україні. У порівнянні з американським він буде значно справедливішим для України.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

План Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Україна внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. 

Читайте також:

Теги: ринок Володимир Зеленський газ ціни Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент каже, що окупанти тренують операторів дронів, вбиваючи українців на вулицях
«Готуємо спеціальні рішення». Зеленський провів Ставку щодо захисту прикордонних областей
14 листопада, 22:08
Президент зробив заяву про Tomahawk
Президент назвав дві речі, яких бояться росіяни
7 листопада, 16:57
Зеленський: кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни
Зеленський назвав головну ставку Путіна у війні
2 листопада, 16:37
Президент доручив Уряду сформувати та запустити пакет соціальних програм підтримки українців цієї зими
Свириденко розповіла, що включатиме пакет зимової підтримки від уряду
1 листопада, 22:20
Володимир Зеленський у літаку Gripen під час візиту до Швеції
Зеленський повідомив, коли в Україні мають з’явитися перші літаки Gripen
25 жовтня, 17:33
Зеленський заявив, що «коаліція рішучих» погодила рішення
Зустріч «коаліції охочих», автоматичне продовження відстрочок. Головне за 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Зеленський зазначив, що сьогодні Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі €100 млн
Ще дві країни долучилися до закупівель американської зброї для України
23 жовтня, 20:49
У керівництві Національного військового меморіального кладовища може з'явитися військовий
У керівництві Національного військового меморіального кладовища може з'явитися військовий
22 жовтня, 20:10
Росія вдарила по нафтогазових об’єктах на Полтавщині
Росія вдарила по нафтогазових об’єктах на Полтавщині
22 жовтня, 07:08

Економіка

Масові звільнення в Німеччині: майже 150 тис. робочих місць під загрозою
Масові звільнення в Німеччині: майже 150 тис. робочих місць під загрозою
Мирний план США та РФ вплинув на газовий ринок Європи
Мирний план США та РФ вплинув на газовий ринок Європи
Час домінування долара добігає кінця – Bloomberg
Час домінування долара добігає кінця – Bloomberg
Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ
Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
Індійський нафтовий гігант повністю припинив імпорт з Росії
ЄС планує перекваліфікувати 600 тис. працівників для прискореного виробництва зброї
ЄС планує перекваліфікувати 600 тис. працівників для прискореного виробництва зброї

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua