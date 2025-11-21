Мирний план США та РФ вплинув на газовий ринок Європи

Європейські ціни на газ опустилися до мінімуму за півтора року після новин про можливий мирний план між Україною та Росією

Ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з травня 2024 року на тлі повідомлень про те, що президент України Володимир Зеленський погодився працювати над мирним планом. Про це повідомляє Bloomberg.

Зеленський заявив, що він погодився працювати над мирним планом, розробленим США та Росією, який включає скасування санкцій. Хоча колишній головний постачальник газу до Європейського Союзу тепер покриває лише понад 10% його імпорту, додаткові енергетичні поставки з Росії на світовий ринок, включаючи нафту, можуть вплинути на ціни.

Крім того, останні прогнози погоди на кінець листопада та початок грудня вказують на повернення температур поблизу або вище сезонних норм на північному заході Європи, що може знизити попит на опалення. Прогнози на найближчий час останнім часом були нестабільними, що тримає трейдерів в напрузі.

Рівні запасів продовжують знижуватися через поточний холод, що прискорює відбір, і тепер сховища заповнені менш ніж на 81%.

Ф'ючерси на газ на голландському ринку, основний газовий бенчмарк Європи, торгувалися на 3,1% нижче на рівні €30,20 за мегават-годину станом на 8:13 ранку в Амстердамі.

Європейські лідери працюють над ще однією версією плану завершення війни в Україні. У порівнянні з американським він буде значно справедливішим для України.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

План Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Україна внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги.