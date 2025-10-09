Україна втрачає урожай соняшнику: ціни на олію можуть різко зрости

Надлишок опадів та літня посуха загрожують зниженням врожайності соняшнику, що вже впливає на ціни на насіння та олію в Україні

Через затяжні дощі та літню посуху аграрії ризикують зібрати найменший врожай соняшнику за останнє десятиріччя. На тлі погіршення якості насіння ціни на соняшник і соняшникову олію вже стрімко зростають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ASAP Agri.

Аналітики переглянули прогноз врожаю соняшнику в Україні у сезоні 2025/26 років, знизивши його до 11,4 млн тонн проти 12 млн тонн у попередній оцінці. Зменшення очікувань пов’язане зі зниженням урожайності у ключових виробничих регіонах і затримками зі збиранням через дощі.

«Основні виробничі регіони – Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Харківська області – сильно постраждали від тривалої літньої посухи, урожайність там коливається в межах 0,5–1,6 т/га, – зазначила CEO ASAP Agri Христина Серебрякова. – У центральних і північних областях показники вищі, однак дощі наприкінці вересня та в жовтні можуть спричинити подальші затримки зі збиранням і часткові втрати врожаю».

За офіційними даними, станом на 2 жовтня аграрії встигли зібрати 59% площ (приблизно 3,02 млн га), намолотивши 5,54 млн тонн насіння соняшнику. Середня врожайність становить 1,83 т/га, що суттєво нижче від торішніх показників.

Через надлишок вологи на заході країни спостерігається підвищення кислотного числа у зібраному соняшнику – до 4–8%, що стимулює переробників активніше викуповувати вже зібрані партії

«Зниження котирувань на соняшникову олію з поставкою у листопаді–грудні та збільшення пропозицій насіння тиснуть на внутрішній ринок, однак погодний фактор наразі підтримує ціни на соняшник в Україні», – повідомляє електронна зернова біржа України.

Ціни на соняшник в Україні за тиждень зросли на 500–1000 грн/т, до 27 500–28 000 грн/т (580–600 $/т) для олійності 50% з доставкою на завод. Через затримки поставок і побоювання щодо низького врожаю підвищуються також ціни на соняшникову олію – на 10–20 $/т, до 1200–1210 $/т з доставкою у порти, тоді як російська олія залишається на рівні 1170–1180 $/т FOB.

«Водночас ціни на пальмову та соєву олії залишаються стабільними – близько 1050 $/т і 1150 $/т відповідно, що може обмежити подальше зростання цін на соняшникову олію найближчими тижнями», – додали в електронній зерновій біржі України.

Нагадаємо, що в Україні соняшникова олія стала найдорожчою в Європі, незважаючи на те, що країна є одним із найбільших виробників і експортерів у світі. За останні 12 місяців її ціна зросла майже вдвічі – з приблизно 34 грн/л до 63 грн/л, що значно перевищує ціни в Польщі, Румунії та Франції, де олія дешевша на 26–30%.