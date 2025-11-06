Головна Гроші Бізнес
Сезон ягід та фруктів в Україні. Експерти зафіксували антирекорд

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Сезон ягід та фруктів в Україні. Експерти зафіксували антирекорд
За словами фахівця, цього року сезон лохини був доволі вдалим
Цього року, в порівнянні з минулим, дешевих цін на ягоди не було

Протягом 2025 року в Україні ціни на ягоди були високими у порівнянні з минулим роком. На це вплинув цьогорічний неврожай, спричинений несприятливими погодними умовами. Про це розповів президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник в інтерв’ю в інтерв'ю Seeds, пише «Главком».

За словами Тараса Баштанника, цього року ціни на ягоди були рекордними. Експерт оцінює неврожай суниці садової у середньому до 40-50% та малини – 20-30%. «А от по лохині доволі строката картина. Тому що по деяким сортам втрати незначні, приблизно 15%, а по інших вони просто колосальні – до 90%. Дуже дивно, але цього року в основному постраждали не ранні, а середні сорти, типу «Блюголд»», – зазначив президент УПОА.

Він також підтвердив, що інші регіони, зокрема західні області, Волинська область, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська також зазнали втрат. Проте Центральна Україна мала трохи кращі результати по врожаю ягід. Тарас Баштанник також зазначає, що цього року один кілограм лохини в середньому коштував $4, водночас у 2024 році вартість кілограма ягоди складала $2,5.

Тож за словами фахівця, цього року сезон лохини був вдалим. «Не було проблем ані зі збутом, ані з ціною у цьому році. Тому по ягодах цьогоріч така ситуація: втрати є, але ж і ціни, відповідно, вищі. Дешевого в цьому році не було нічого. Я не можу назвати жодної позиції, яка була б дешевою. По відношенню сама до себе, в порівнянні, наприклад, з цінами, які були рік назад», – додав він.

Цьогорічний сезон ягід, а також фруктів був дорогим. Тарас Баштанник пояснює, що ці процеси поєднані. Річ у тім, що коли ціна на одну ягоду зростає, її намагаються замінити іншою, що призводить до підвищення собівартості та негативних наслідків для виробників.

Щодо фруктів, то у 2025 році серед деяких позицій був зафіксований невдалий врожай. Наприклад врожай сливи цьогоріч був нижчий на 15-20%, проте ціна зросла на 30-40%. «В принципі, сезон можна назвати вдалим на свіжий ринок. Традиційно в Україні мало переробки сливи. В цьому плані ми все-таки поступаємося Молдові та Сербії. Тому Україна – це свіжий ринок. Цього року слива досить непогано проявила себе в частині виторгу. Втрати є, але ціна вища», – розповів Тарас Баштанник.

Також він відзначив, що врожай груші в цьому році був непоганий, а також яблук. Однак попри всю статистику, у 2025 році загальний врожай був кращим, ніж торік. Також відзначають гарні ціни. У 2025 році гарно працював експорт, наприклад наших яблук до Азії, і на Сходу та Європу.

Повідомлялося, що в Україні різко здешевшав популярний овоч. Ціни на ріпчасту цибулю значно знизились через поєднання кількох факторів, зокрема зменшення попиту та збільшення пропозиції на ринку. Українські фермери були змушені суттєво знизити відпускні ціни, щоб реалізувати свою продукцію до настання холодів.

