Оренда житла у Києві: який вигляд має квартира за $3,1 тис. у «Новопечерських Липках»
Пентхаус раніше з'являвся на сторінках відомих міжнародних журналів, таких як Dezeen, Archdaily, Homizer та інші
У Києві виставлено в довгострокову оренду однокімнатну квартиру-пентхаус у престижному житловому комплексі столиці – «Новопечерські Липки». Житло площею 165 кв. м розташоване на вулиці Андрія Верхогляда, 11 у Печерському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу Dim.ria.
Місячна вартість оренди становить 130 913 грн, що дорівнює приблизно $3,1 тис. Комунальні платежі як у літній, так і у зимовий період становлять 1 грн.
Житло розташоване на 28-му поверсі 30-поверхового цегляного будинку, збудованого у 2017 році. Фактично, квартира є просторим пентхаусом площею 165 кв. м, де житлова площа складає 79 кв. м, а кухня-студія – 25 кв. м.
В оголошенні зазначається, що ремонт виконано за дизайнерським проєктом. Квартира має відкриту концепцію, де збалансовані елементи металу, цементу та дерева. Особливостями помешкання є:
- Високі стелі (3 м).
- Панорамні вікна від підлоги до стелі, які відкривають чудові краєвиди на місто, Дніпро та небо.
- Система Smart House, що дозволяє контролювати температурний режим, телебачення, а також має функцію затемнення вікон драпіруванням із сонцезахисним ефектом.
- Трансформований простір вітальні та спальні за допомогою величезних розсувних скляних та білих непрозорих перегородок.
- Зелена жива стіна у ванній кімнаті з автоматичним поливом.
- Ванна, повністю виготовлена з дерева.
Зазначається, що цей пентхаус раніше був представлений на сторінках відомих міжнародних журналів, таких як Dezeen, Archdaily, Homizer та інші.
Квартира повністю обладнана побутовою технікою та меблями, включаючи посудомийну та сушильну машини, бойлер, кондиціонери, домашній кінотеатр та підігрів підлоги.
ЖК «Новопечерські Липки» – житловий квартал бізнес-класу, розташований на вулиці Андрія Верхогляда у Печерському районі Києва, у місцевості Бусове поле.
Серед переваг комплексу:
- Закритий тип двору, цілодобова охорона, консьєрж-сервіс, відеоспостереження та протипожежна система.
- Підземний паркінг.
- На території комплексу є зелені зони, спортивні майданчики, ресторани та магазини.
- Повна автономність під час відключень електроенергії: в будинку працює ліфт, є водопостачання, опалення, мобільний зв'язок та інтернет.
До станції метро «Звіринецька» (колишня «Дружби народів») можна дістатися пішки за 15 хв.
Нагадаємо, у вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла майже у всіх областях України, тоді як інтерес орендарів знизився практично по всій країні. Найдорожче житло здебільшого пропонують у Закарпатській області, яка обійшла Київ за середньою вартістю однокімнатних квартир.
