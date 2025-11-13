Головна Київ Новини
Оренда житла у Києві: який вигляд має квартира за $3,1 тис. у «Новопечерських Липках»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Оренда житла у Києві: який вигляд має квартира за $3,1 тис. у «Новопечерських Липках»
Житло розташоване на 28-му поверсі 30-поверхового цегляного будинку, збудованого у 2017 році
фото: Dim.ria

Пентхаус раніше з'являвся на сторінках відомих міжнародних журналів, таких як Dezeen, Archdaily, Homizer та інші

У Києві виставлено в довгострокову оренду однокімнатну квартиру-пентхаус у престижному житловому комплексі столиці – «Новопечерські Липки». Житло площею 165 кв. м розташоване на вулиці Андрія Верхогляда, 11 у Печерському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу Dim.ria.

фото: Dim.ria

Місячна вартість оренди становить 130 913 грн, що дорівнює приблизно $3,1 тис. Комунальні платежі як у літній, так і у зимовий період становлять 1 грн.

фото: Dim.ria

Житло розташоване на 28-му поверсі 30-поверхового цегляного будинку, збудованого у 2017 році. Фактично, квартира є просторим пентхаусом площею 165 кв. м, де житлова площа складає 79 кв. м, а кухня-студія – 25 кв. м.

фото: Dim.ria

В оголошенні зазначається, що ремонт виконано за дизайнерським проєктом. Квартира має відкриту концепцію, де збалансовані елементи металу, цементу та дерева. Особливостями помешкання є:

  • Високі стелі (3 м).
  • Панорамні вікна від підлоги до стелі, які відкривають чудові краєвиди на місто, Дніпро та небо.
  • Система Smart House, що дозволяє контролювати температурний режим, телебачення, а також має функцію затемнення вікон драпіруванням із сонцезахисним ефектом.
  • Трансформований простір вітальні та спальні за допомогою величезних розсувних скляних та білих непрозорих перегородок.
  • Зелена жива стіна у ванній кімнаті з автоматичним поливом.
  • Ванна, повністю виготовлена з дерева.

Зазначається, що цей пентхаус раніше був представлений на сторінках відомих міжнародних журналів, таких як Dezeen, Archdaily, Homizer та інші.

фото: Dim.ria
фото: Dim.ria
фото: Dim.ria
фото: Dim.ria
фото: Dim.ria
фото: Dim.ria
фото: Dim.ria
фото: Dim.ria
фото: Dim.ria
фото: Dim.ria
фото: Dim.ria

Квартира повністю обладнана побутовою технікою та меблями, включаючи посудомийну та сушильну машини, бойлер, кондиціонери, домашній кінотеатр та підігрів підлоги.

ЖК «Новопечерські Липки» – житловий квартал бізнес-класу, розташований на вулиці Андрія Верхогляда у Печерському районі Києва, у місцевості Бусове поле. 

 Серед переваг комплексу:

  • Закритий тип двору, цілодобова охорона, консьєрж-сервіс, відеоспостереження та протипожежна система.
  • Підземний паркінг.
  • На території комплексу є зелені зони, спортивні майданчики, ресторани та магазини.
  • Повна автономність під час відключень електроенергії: в будинку працює ліфт, є водопостачання, опалення, мобільний зв'язок та інтернет.

До станції метро «Звіринецька» (колишня «Дружби народів») можна дістатися пішки за 15 хв.

фото: Dim.ria
фото: Dim.ria
фото: Dim.ria

Нагадаємо, у вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла майже у всіх областях України, тоді як інтерес орендарів знизився практично по всій країні. Найдорожче житло здебільшого пропонують у Закарпатській області, яка обійшла Київ за середньою вартістю однокімнатних квартир. 

Раніше «Главком» показував, який вигляд має «квартира з майбутнього» за $3,6 тис.

Теги: житло нерухомість оренда ціни Київ

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
