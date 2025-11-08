Головна Гроші Особисті фінанси
Які популярні продукти здорожчають до кінця року? Експерт склав список

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Які популярні продукти здорожчають до кінця року? Експерт склав список
На підвищення цін на продукти в Україні впливає чимало різноманітних чинників
Однією з причин підняття цін – є наслідки російських атак по енергоструктурі

Напередодні свят в Україні очікується підвищення цін на низку продуктів. Аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» Максим Гопка у коментарі «Главкому» розповів, на які продукти зросте ціна та з чим це пов’язано.

За словами Максима Гопки, на полицях українських магазинів продовжують зростати ціни на продукти. Така тенденція спостерігається саме холодну пору року, на що впливає загальний попит на товар та специфіка виробництва продукції.

Проте одним із головних чинників, що впливають на коливання цін на продукти в Україні – це проблема стабільного електропостачання.

«Можна відзначити, що наразі суттєвий фактор, який відіграє важливу роль – це доступ до електропостачання. Багато продуктів потребують витрат електроенергії при виробництві, переробці, зберіганні й навіть реалізації продуктів, залежно від виду продукції. Оскільки існує дефіцит електроенергії, це зумовлює використання додаткових та альтернативних джерел енергії», – пояснив аналітик.

Гопка також відзначив окремі позиції продуктів, що продовжують наразі дорожчати. Зокрема підвищення цін на ці продукти пов’язане з особливістю їх виробництва в холодний сезон.

Які продукти в Україні дорожчають?

  • Яйця – ціни на цей продукт зростають через сезонне зниження продуктивності птиці та подорожчання кормів.
  • Молочна продукція – ціни на молочні продукти зростають поступово. На це впливає поголів’я корів, а також обмежена кількість сировини.
  • Соняшникова олія – очікується подорожчання олії через підняття експортних цін. Водночас у роздрібній торгівлі ціни піднімуться пізніше, тому це не так помітно.
  • М’ясна продукція – зростають ціни на свинину та яловичину. Причина полягає у зменшення пропозиції на ринку через скорочення поголів’я, яке повільно відновлюється.

Аналітик УКАБ також розповів, що до кінця року українцям варто очікувати не лише не підняття цін на продукти, але й на зниження вартості деяких товарів. Зокрема він зазначив, що здешевшають цитрусові та ще деякі сезонні імпортні продукти, як, наприклад хурма. Зниження цін на ці товари очікуються найближчим часом.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що ціни на овочі та фрукти на українських ринках продовжують коливатися: тепличні помідори та огірки встановили нові рекорди, а ріпчаста цибуля теж подорожчала через погодні умови та скорочення пропозиції.

Повідомлялося, що нещодавно на українському ринку вперше за кілька місяців зафіксовано здешевлення огірків. Продавці були змушені знизити відпускні ціни на цей популярний овоч, що стало результатом збільшення пропозиції. Наразі оптові ціни на огірки коливаються в діапазоні 80–105 грн/кг.

