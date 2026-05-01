Тисячі ФОПів досі користуються російськими поштовими сервісами: дані дослідження

Більшість українських підприємців обирають міжнародні та вітчизняні сервіси

Станом на середину квітня 2026 року 4 389 підприємців в Україні користуються російськими поштовими сервісами – це близько 0,5% від усіх активних ФОПів, які вказали електронну пошту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Зокрема, 2 628 підприємців використовують mail.ru, ще 472 ФОПи зазначили під час реєстрації rambler.ru, а 424 – поштові скриньки з доменом yandex.ru.

Водночас більшість українських підприємців обирають міжнародні та вітчизняні сервіси. Так, майже 73% (приблизно 626 тис.) вказали адресу на gmail.com. Другу позицію посідає український сервіс ukr.net – 161,1 тис. користувачів. Також серед популярних – icloud.com (14 731), i.ua (11 769) та meta.ua (5 985).

Нагадаємо, на 11 297 нових фізичних осіб-підприємців більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал 2026 року. Загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 ФОПи припинили свою діяльність з січня по березень цьогоріч.

Як повідомлялося, 302 260 фізичних осіб-підприємців працевлаштували понад 817 тис. українців торік. Наразі на одного підприємця із найманими працівниками припадає, у середньому, три співробітники. Загалом 14% ФОПів наразі винаймають людей та створюють робочі місця.