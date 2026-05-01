Тисячі ФОПів досі користуються російськими поштовими сервісами: дані дослідження

Наталія Порощук
Станом на середину квітня 2026 року 4 389 підприємців в Україні користуються російськими поштовими сервісами – це близько 0,5% від усіх активних ФОПів, які вказали електронну пошту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Зокрема, 2 628 підприємців використовують mail.ru, ще 472 ФОПи зазначили під час реєстрації rambler.ru, а 424 – поштові скриньки з доменом yandex.ru.

Водночас більшість українських підприємців обирають міжнародні та вітчизняні сервіси. Так, майже 73% (приблизно 626 тис.) вказали адресу на gmail.com. Другу позицію посідає український сервіс ukr.net – 161,1 тис. користувачів. Також серед популярних – icloud.com (14 731), i.ua (11 769) та meta.ua (5 985).

Нагадаємо, на 11 297 нових фізичних осіб-підприємців більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал 2026 року. Загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 ФОПи припинили свою діяльність з січня по березень цьогоріч.

Як повідомлялося, 302 260 фізичних осіб-підприємців працевлаштували понад 817 тис. українців торік. Наразі на одного підприємця із найманими працівниками припадає, у середньому, три співробітники. Загалом 14% ФОПів наразі винаймають людей та створюють робочі місця.

Читайте також:

Читайте також

ФОПи, які не сплачували ЄСВ під час воєнного стану, тепер не втратять на розрахунку виплат
Кабмін змінив правила розрахунку лікарняних і декретних для ФОПів
Вчора, 17:14
За словами Марченка, Україна не може відмовитися від впровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців
ПДВ для ФОПів. Міністр фінансів повідомив невтішні новини
29 квiтня, 18:39
За словами Тимошенко, цього вдалося досягти завдяки спільним зусиллям мільйонів небайдужих
Запровадження ПДВ для ФОПів скасовується. Тимошенко оголосила про перемогу
20 квiтня, 11:15
Лідирує за приростом підприємців Київ, а також Львівська та Дніпропетровська області
В Україні росте кількість нових ФОПів: де найбільший приріст
20 квiтня, 10:04
ПДВ для ФОПів. Свириденко повідомила рішення МВФ
ПДВ для ФОПів. Свириденко повідомила рішення МВФ
19 квiтня, 22:53
Найбільше найманих працівників у ФОПів зафіксовано на Львівщині
Кожен сьомий створює робочі місця. Стало відомо, скільки українців працює на ФОПів
10 квiтня, 09:38

Бізнес батьків голови Запорізької ОДА отримав 2,5 млн від обласної лікарні – розслідування
Бізнес батьків голови Запорізької ОДА отримав 2,5 млн від обласної лікарні – розслідування
Уряд затвердив розмір дивідендів для держкомпаній: скільки коштів надійде до бюджету
Уряд затвердив розмір дивідендів для держкомпаній: скільки коштів надійде до бюджету
Криміналізація закупівель електроенергії посилюється через судову практику – експерт
Криміналізація закупівель електроенергії посилюється через судову практику – експерт
Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для деяких підприємств
Уряд спростив отримання статусу захищеного споживача для деяких підприємств
Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищив 46 млрд грн, – голова правління компанії
Борг перед «Укренерго» на балансуючому ринку перевищив 46 млрд грн, – голова правління компанії

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
