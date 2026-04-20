Запровадження ПДВ для ФОПів скасовується. Тимошенко оголосила про перемогу

Дарія Демяник
Дарія Демяник
За словами Тимошенко, цього вдалося досягти завдяки спільним зусиллям мільйонів небайдужих
Тимошенко: Нам вдалося змусити владу відмовитися від ідеї запровадження ПДВ для ФОПів

Влада змінила пропозиції, які були надали МВФ щодо запровадження ПДВ для ФОПів. Лідерка «Батьківщини», ексглава уряду  Юлія Тимошенко переконана, що сталося завдяки спільним зусиллям команди партії «Батьківщини», загальнонаціонального руху #SaveФОП та малих підприємців. Про це політикиня повідомила на своїй офіційній сторінці у Facebook.

«Разом ми показали, що такі рішення в Україні не пройдуть, що їх не можна безкарно навʼязувати згори й вдавати, що так і треба», – додала Юлія Тимошенко. За її словами, цього вдалося досягти завдяки спільним зусиллям мільйонів небайдужих, які доєдналися до національного спротиву економічному терору проти середнього класу.

«Завдяки вам ми не просто зібрали сотні тисяч підписів на підтримку заборони введення ПДВ для ФОПів. Разом з вами ми підняли всю країну, ухвалили сотні рішень місцевих рад, провели безліч публічних заходів і в підсумку – примусили владу змінити пропозиції, які вони надали МВФ щодо знищення ФОПів, і загалом середнього класу України!» – зазначила лідерка «Батьківщини».

Однак вона уточнила, що залишається лише один гарантований спосіб завадити владі «мародерити середній клас» – це ухвалення законопроєкту «Батьківщини» про мораторій на підвищення податків для ФОПів і заборону запровадження нових поборів. «Рано чи пізно ми добʼємося його ухвалення. Бо з цією владою розслаблятися не можна», – резюмувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд погодився виключити пункт про запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб – підприємців із переліку вимог до України.

Раніше Фонд вимагав запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. МВФ наголошував, що для схвалення нової програми потрібно було лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення. «Це їхній безумний план, який потрібно ламати. А це означає, що наша з вами боротьба продовжується!» – так оцінювала ці плани Юлія Тимошенко раніше.

