Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Свириденко заявила, що в Україні не буде ПДВ для ФОПів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Юлія Свириденко/Telegram

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала ідею оподаткування ФОПів ПДВ неконструктивною в поточних умовах

Міжнародний валютний фонд погодився виключити пункт про запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб – підприємців із переліку вимог до України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

За її словами, під час Весняних зборів у Вашингтоні українській делегації вдалося переконати партнерів у недоцільності такого кроку. Вона підкреслила, що МВФ зважив на позицію президента Володимира Зеленського та врахував соціальну й політичну чутливість цього питання для України. Свириденко назвала ідею оподаткування ФОПів ПДВ неконструктивною в поточних умовах.

Натомість українська влада спільно з європейськими партнерами та представниками Фонду шукатиме інші способи наповнення бюджету на 2027 рік. Очікується, що наступний етап обговорень відбудеться вже у травні, коли в Україну прибуде чергова місія МВФ.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вимагав запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. МВФ наголосило, що для схвалення нової програми потрібно було лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення. «Це їхній безумний план, який потрібно ламати. А це означає, що наша з вами боротьба продовжується!» – так оцінювала ці плани Юлія Тимошенко.

Серед вимог МВФ також – реформування держпідприємств (зокрема зміни щодо фінансового планування, звітності й аудиту), продовження реформи Державної митної служби та призначення її голови, а також реформа податкової. Також МВФ хоче від уряду впровадження критеріїв визначення трудових відносин, щоб роботодавець повинен був працевлаштовувати ФОП, якщо їх співпраця відповідатиме таким критеріям.

Раніше також повідомлялося, що до державного бюджету України вже надійшов перший транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду в розмірі $1,5 млрд у межах нової програми розширеного фінансування. За словами очільниці уряду Юлії Свириденко, від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету $14,9 млрд фінансової підтримки від Міжнародного валютного фонду.

Теги: Юлія Свириденко МВФ ФОП ПДВ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Президент асоціації газових трейдерів пояснив, як паливна криза б’є по закачуванню газу у сховища
Прайс-кепи мають стати технічним інструментом, а не обмеженням енергоринку – «Оператор ринку»
Коли Україна перестане залежати від кредитів? Прогноз МВФ до 2030 року
Сонячні електростанції для будинків у Києві: заявки на компенсацію перевели онлайн
Чинні прайс-кепи фактично блокують відновлення генеруючих потужностей – «Центренерго»
Несправедливі обмеження у держзакупівлях електроенергії руйнують ринок і відлякують постачальників – ICC Ukraine
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua