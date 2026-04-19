Свириденко заявила, що в Україні не буде ПДВ для ФОПів

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала ідею оподаткування ФОПів ПДВ неконструктивною в поточних умовах

Міжнародний валютний фонд погодився виключити пункт про запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб – підприємців із переліку вимог до України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

За її словами, під час Весняних зборів у Вашингтоні українській делегації вдалося переконати партнерів у недоцільності такого кроку. Вона підкреслила, що МВФ зважив на позицію президента Володимира Зеленського та врахував соціальну й політичну чутливість цього питання для України. Свириденко назвала ідею оподаткування ФОПів ПДВ неконструктивною в поточних умовах.

Натомість українська влада спільно з європейськими партнерами та представниками Фонду шукатиме інші способи наповнення бюджету на 2027 рік. Очікується, що наступний етап обговорень відбудеться вже у травні, коли в Україну прибуде чергова місія МВФ.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд вимагав запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. МВФ наголосило, що для схвалення нової програми потрібно було лише внесення відповідного законопроєкту до парламенту, а не його остаточного ухвалення. «Це їхній безумний план, який потрібно ламати. А це означає, що наша з вами боротьба продовжується!» – так оцінювала ці плани Юлія Тимошенко.

Серед вимог МВФ також – реформування держпідприємств (зокрема зміни щодо фінансового планування, звітності й аудиту), продовження реформи Державної митної служби та призначення її голови, а також реформа податкової. Також МВФ хоче від уряду впровадження критеріїв визначення трудових відносин, щоб роботодавець повинен був працевлаштовувати ФОП, якщо їх співпраця відповідатиме таким критеріям.

Раніше також повідомлялося, що до державного бюджету України вже надійшов перший транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду в розмірі $1,5 млрд у межах нової програми розширеного фінансування. За словами очільниці уряду Юлії Свириденко, від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету $14,9 млрд фінансової підтримки від Міжнародного валютного фонду.