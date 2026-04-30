Кабмін змінив правила розрахунку лікарняних і декретних для ФОПів

ФОПи, які не сплачували ЄСВ під час воєнного стану, тепер не втратять на розрахунку виплат

Тепер «пільгові» місяці без ЄСВ не погіршать розрахунок виплат

Кабінет міністрів затвердив зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати для виплат із загальнообов'язкового соціального страхування. Відтепер правила розрахунку лікарняних і декретних прямо поширюються на ФОПів, самозайнятих осіб і членів фермерських господарств. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на постанову Кабміну №533 від 29 квітня 2026 року.

Хто потрапляє до нового порядку

До цього часу законодавство не мало окремих норм щодо розрахунку соціальних виплат для ФОПів, осіб із незалежною професійною діяльністю та членів фермерських господарств. Постанова №533 усуває цю прогалину: тепер на ці категорії порядок поширюється офіційно і правила розрахунку середнього доходу застосовуються до них чітко й однозначно.

Головна зміна: місяці без ЄСВ більше не «б'ють» по виплатах

Найпрактичніше нововведення стосується тих, хто в певні місяці був звільнений від сплати єдиного соціального внеску. Раніше такі «порожні» місяці могли суттєво занизити розрахунковий середній дохід і, відповідно, зменшити розмір виплат по вагітності та пологах або лікарняних. Тепер постанова прямо вказує: такі періоди враховуються в розрахунку й не погіршують суму виплат.

Це особливо важливо для ФОПів, які під час воєнного стану скористалися правом не платити ЄСВ, – саме через таке звільнення частина підприємиць, виходячи в декрет, отримувала мінімальний розмір виплат.

Оплата перших днів непрацездатності та підстави для нарахування

Постанова також уточнює механізм оплати перших днів тимчасової непрацездатності. Перші п'ять днів хвороби роботодавець оплачує за власний рахунок. У разі нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання цей строк збільшується до 17 днів. Підставою для нарахування є листок непрацездатності – паперовий або електронний. Додатково потрібна довідка про зарплату чи дані з реєстру застрахованих осіб.

Окремий механізм для ФОПів і самозайнятих

Постанова доповнена окремим пунктом щодо розрахунку середнього доходу для ФОПів, самозайнятих та членів фермерських господарств. Середній дохід обчислюватиметься за загальними правилами, але з урахуванням специфіки сплати ЄСВ «за себе» – тобто на основі реально сплачених страхових внесків, а не за правилами для найманих працівників.

Окрема норма стосується «декретних» – для ФОПів і самозайнятих, які були звільнені від сплати ЄСВ і не мають іншого страхування з тимчасової непрацездатності. Пенсійний фонд зобов'язаний забезпечити їм такі виплати за поданими заявами-розрахунками за рахунок коштів соціального страхування. Умови отримання декретних для жінок-підприємиць раніше роз'яснював Пенсійний фонд.



Нагадаємо, з 1 квітня 2026 року в Україні набрали чинності оновлені правила оформлення та контролю листків непрацездатності. Зокрема, Пенсійний фонд отримав розширені повноваження для перевірки обґрунтованості виданих лікарняних, а у разі виявлення порушень – право вимагати повернення виплачених коштів. Детальніше про ці зміни «Главком» писав у матеріалі «Лікарняні з 1 квітня 2026 року: що зміниться для працівників, лікарів і роботодавців».