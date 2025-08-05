АРМА пропонує передати «Енергоатому» активи виробника турбінного обладнання

Компанія була створена наприкінці 2021 року шляхом об'єднання двох харківських промислових гігантів

«Укренергомашини» – це єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів запропонувало Кабінету міністрів передати заарештовані акції АТ «Українські енергетичні машини» в управління «Енергоатому». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АРМА.

«Передання такого високотехнологічного підприємства, як «Укренергомашини», в управління державній енергогенеруючій компанії – це не лише крок до ефективного використання арештованих активів, а й внесок в енергетичну безпеку та економічну стійкість України», – каже заступник голови АРМА Павло Великоречанін.

Компанія «Українські енергетичні машини» була створена наприкінці 2021 року шляхом об'єднання двох харківських промислових гігантів – «Електроважмашу» та «Турбоатому». «Укренергомашини» – це єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій.

У 2023 році стало відомо про арешт 15,34% акцій «Укренергомашин», що належать ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» (контролюється кіпрською компанією Energy Standard Fund Management Limited громадянина Росії та Болгарії Костянтина Григоришина), і 5,60% акцій, що належать росіянину Валерію Валандіну. Арешт на акції наклали в рамках кримінального провадження за статтею про колабораціонізм (ст. 111-1 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, Державна виконавча служба вилучила з рахунків 126 млн грн компанії «Енергоатом». За словами пресслужби, кошти мали піти на ремонт енергоблоків.

Як повідомлялося, очільник Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Сергій Мартинов заявив, що зараз немає ані ресурсів, ані грошей, щоб розпочати ремонт арки на Чорнобильській атомній електростанції, яка була пошкоджена внаслідок атаки російського дрона.

До слова, підготовка Кремля до встановлення постійного контролю над окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) свідчить про плани Москви незаконно окупувати та анексувати додаткову територію України.