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Як вихід Росії з зернової угоди вплине на ціни: прогноз МВФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як вихід Росії з зернової угоди вплине на ціни: прогноз МВФ
Ціни на зерно у світі зростуть на 10-15%
Фото: biz.censor.net

Міжнародний валютний фонд прогнозує здорожчання зерна

Через те, що Росія минулого тижня вирішила вийти з «зернової угоди», ціни на зерно у світі, ймовірно, зростуть на 10-15%. Таку оцінку дав головний економіст Міжнародного валютного фонду П'єр-Олів'є Гурінша, передає Sky News.

За його словами, зернова угода відіграла дуже важливу роль у забезпеченні достатніх постачань зерна з України, що послабило ціновий тиск на продовольство.

«Ми все ще оцінюємо, куди ми приземлимося, але можна припустити, що десь у межах 10-15% зростання цін на зерно – це розумна оцінка», – заявив Гурінша.

Нагадаємо, що Росія вийшла з Чорноморської ініціативи 17 липня і погрожувала військовими ризиками тим країнам, які вирішать відновити угоду без неї. Після цього РФ повідомила, що вважатиме «військовими цілями» всі кораблі, що прямують до українських портів, і завдала масованих ударів по елеваторах і морських і річкових гаванях в Одесі та Миколаєві.

Також Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

Як повідомлялося, уряд України провів перемовини з іншими учасниками зернового ринку, та працює над розробкою альтернативних стратегій для продовження експорту аграрної продукції у разі припинення роботи зернового коридору.

До слова, розвідка перехопила секретну доповідь Кремля про вихід із зернової угоди.

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Теги: зерно ціни МВФ

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