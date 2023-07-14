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Зрадник Царьов пояснив, чому в Донецьку гребуть квартири

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зрадник Царьов пояснив, чому в Донецьку гребуть квартири
Причиною масового здорожчення квартир є поранені російські військові та вдови військовослужбовців
фото з відкритих джерел

За словами Царьова, попри те, що котрий рік триває російсько-українська війна ціни на квартири в Донецьку значно виросли

У Донецьку масово дорожчають ціни на квартири та нерухомість. Про це повідомив колишній український підприємець, колабораціоніст з Росією, проросійський політик, сепаратист Олег Царьов.

За словами Царьова, попри те, що котрий рік триває російсько-українська війна ціни на квартири в Донецьку значно виросли. Він вважає, що однією з таких причин може бути не оптимізм швидкого закінчення війни, а багато поранених військових РФ, які отримують по 3 млн рублів (1, 222 млн грн) та російські вдови – 5 млн рублів (понад 2 млн грн).

Зрадник Царьов пояснив, чому на Донбасі дорожчає нерухомість
Зрадник Царьов пояснив, чому на Донбасі дорожчає нерухомість
фото: скріншот з соцмереж

«Здебільшого це місцеві мешканці. Вони отримують гроші й одразу намагаються купити житло. До речі, купити та продати складно, бардак при оформленні неймовірний. Якби реєстри та нотаріуси працювали як слід, було б простіше. Багато сил і грошей йде на тяганину», – написав пропагандист.

Як каже Царьов, на тимчасово окупованому Донбасі пройшла мобілізація, якої не бачив жоден регіон Російської Федерації.

Зрадник Царьов пояснив, чому на Донбасі дорожчає нерухомість
Зрадник Царьов пояснив, чому на Донбасі дорожчає нерухомість
фото: скріншот з соцмереж

«На війну брали всіх. Зупинялися шахти та заводи, бо всіх мужиків усіх до одного мобілізували. Багато підприємств досі стоять через те, що немає робітників. Робітники на фронті. Природно, за такої кількості мобілізованих убитих і поранених багато», – каже сепаратист.

Олег Царьов стверджує, у Донецьку завжди була дорога нерухомість.

«Найдорожче лише у Києві. У регіоні багато підприємств, грошей. Донеччани вміли працювати та добре за свою роботу отримували. Край був квітучий. Розумієте, тепер нерухомість зростає в ціні не через оптимізм, вона зростає через гроші мертвих та поранених військовослужбовців РФ», – звернувся зрадник України до підписників.

Нагадаємо, росіяни не вчиняють масових протестів проти примусової мобілізації на війну проти України, бо багатьох з них зупиняють сімейні зв'язки.

До слова, Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.

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Теги: ціни Донецьк Олег Царьов квартира росіяни

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