У Києві на вихідних 2-3 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

glavcom.ua
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Відвідувачі зможуть придбати на ярмарках різноманітні продукти харчування: м’ясо, рибу, молочні продукти, бакалію, овочі, фрукти та зелень 

Цими вихідними, 2 та 3 травня, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у суботу 2 травня ярмарки відбудуться у :

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю 3 травня ярмарки заплановано у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, на столичних сільськогосподарських ярмарках продовжують працювати «Соціальні намети». У «соціальних наметах» товари продають за цінами, на 10% або навіть на 50% нижчими порівняно з цінами інших суб’єктів господарювання. Протягом 2025 року на міських ярмарках організували 10 681 такий намет, через які реалізували майже 5 тис. тонн продукції.

