Чому єгипетська картопля дешевша за вітчизняну? Мережу збурили ціни у столичних магазинах

Українська молода картопля виявилася у два рази дорожчою за привезену з Єгипту

У столичних супермаркетах з’явилася перша молода картопля, проте її вартість дивує покупців. Імпортний овоч із Єгипту наразі коштує 38,99 грн за кілограм, тоді як за українську картоплю просять 79,99 грн за кг, і це ще – за акційною ціною. Регулярний же цінник на вітчизняний продукт сягає 114 грн за кг. На таку разючу різницю в ціні звернув увагу киянин Олександр Ретивов, який поділився своїми спостереженнями в соцмережах, інформує «Главком».

«Чому так?», – поцікавився автор допису, спровокувавши жваву дискусію в коментарях.

Генератори, теплиці та три врожаї на рік: що кажуть кияни

Користувачі мережі висунули кілька версій щодо того, чому картопля з Африки виявилася значно дешевшою за ту, що виросла на рідній землі.

Одним із перших на допис відреагував Роман Сердюк, нагадавши про важку зиму: «Бо нашу молоду вирощували в теплицях, які працюють на генераторах. Ви забули, що всю зиму світла не було? Теплиця сама себе не опалює». Утім, автор допису Олександр Ретивов поставився до цього скептично, апелюючи до ресторанного бізнесу: «І це пояснює, чому ложка пюре, розмазаного по тарілці, дорожча за фрі з Макдональдз? Макдональдз також її готує в Україні, і взимку на генераторах був».

Користувач Євген Корнієвський припустив, що справа в обсягах та смаку: «Бо наша смачніша, її менше. Там [в Єгипті] цілий рік сонячний, а також оплата праці нижча». Цю думку підтримав і Artem Didenko, зазначивши, що в Єгипті збирають по «три врожаї на рік», а Helena Ghoul додала, що там «цілий рік молода».

Анжеліка Грабовська взагалі висловила сумнів щодо походження дорогого овоча: «Наша молода, що навіть в теплицях, – ще не достигла... рано ще. Скоріш за все, там де пише «Україна», то це дистриб'ютор. Єгипет південніше, в них молода на місяці два раніше».

Що каже статистика та наука?

Поки покупці сперечаються у соцмережах, цифри свідчать про серйозну залежність України від імпорту. Як писав «Главком», у 2025 році Україна імпортувала 123,6 тисячі тонн картоплі, що більш ніж удвічі перевищує показники попереднього року. У грошовому виразі імпорт зріс у 2,5 раза – до $66,3 млн.

Найбільше картоплі Україна закупила в таких країнах:

Польща – 37,1%

Єгипет – 13,6%

Нідерланди – 11,6%

Водночас експорт української картоплі залишився мінімальним – за рік вивезли лише 3,4 тисячі тонн (на $812 тис.), переважно до Молдови, Азербайджану та Сінгапуру.

Як пояснила «Главкому» старша наукова співробітниця Інституту картоплярства НААН Наталія Захарчук, єгипетська картопля – це завжди рання, тому тут йдеться суто про смак свіжої бульби. Що ж до європейських сортів, то іноземна селекція орієнтована на високу продуктивність і товарний вигляд: вони мають твердішу шкірочку, зручні для машинного збору та переробки.

«Наша – українська – селекція пішла іншим шляхом. Оскільки картопля є одним із основних продуктів харчування, ми приділяли особливу увагу смаковим якостям. У Європі до 80% картоплі споживається в переробленому вигляді – чипси, фрі, заморожені продукти. Тому там у пріоритеті технологічні параметри. Звідси й різниця у смаку: українські сорти краще відповідають смаковим удобанням вітчизняного споживача», – зазначає науковиця.

До слова, українські науковці назвали сорти картоплі, які нині користуються популярністю серед городників і підходять для вирощування в умовах українського клімату. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Як правильно садити картоплю в Україні: наймодніші сорти, головні помилки та перспективи урожаю-2026». Серед надранніх сортів популярністю користуються «Тирас» і «Слаута». Для споживання в осінньо-зимовий період фахівці радять звернути увагу на «Роставицю», «Мирославу», «Фотинію» та «Княгиню».