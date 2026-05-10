Сезон молодої картоплі: як обрати якісний продукт

Фахівці назвали головні ознаки якісної молодої картоплі

В Україні триває сезон молодої картоплі, продукту, який полюбляють їсти більшість. Водночас фахівці закликають уважно обирати коренеплоди, адже неякісна картопля може містити надлишок хімічних речовин або бути небезпечною для здоров’я, пише «Главком».

Спеціалісти управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини радять насамперед звертати увагу на зовнішній вигляд продукту. У молодої картоплі шкірка має бути тонкою та легко злущуватися навіть при легкому терті пальцем.

Також покупцям рекомендують обирати картоплю середнього розміру. Надто великі картоплини можуть свідчити про використання великої кількості хімічних добрив під час вирощування.

Окрему увагу варто звернути на структуру картоплі. Якщо при натисканні нігтем у заглибленні з’являється вода, це може бути ознакою надмірного використання хімічних речовин.

Фахівці Держпродспоживслужби наголошують, що картопля повинна бути цілою, без пошкоджень, темних плям чи слідів гниття. Почорнілі картоплини можуть бути ознакою фітофтори – захворювання, яке часто уражає плід зсередини.

Також не рекомендують купувати позеленілу картоплю. Зелений колір свідчить про накопичення соланіну – токсичної речовини, яка утворюється під впливом світла. Такі коренеплоди краще взагалі не вживати.

Спеціалісти радять не запасатися молодою картоплею надовго. Її краще споживати одразу після покупки, а зберігати лише у темному місці.

Ще одна ознака неякісного продукту сторонній запах або надто тривале варіння під час приготування. Таку картоплю вживати не варто.

Фахівці додають, що мита картопля дозволяє легше помітити дефекти, тому покупцям простіше оцінити її якість перед придбанням.

До слова, молоду картоплю краще варити тільки цілою, бо пюре вийде грудками, а при смаженні вона розвалиться.