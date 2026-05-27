Сезон півоній у Києві: скільки коштує букет та які сорти в тренді

У Києві розпочався сезон цвітіння та продажу півоній. Незважаючи на зниження попиту, цінники на перші квіти залишаються досить високими. Перші букети вже з'явилися як на полицях великих супермаркетів, так і в локальних квіткових крамницях, повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема, у мережі супермаркетів «Сільпо» за букет із п'яти півоній доведеться віддати 599 гривень. Натомість на міських ринках та в точках стихійної торгівлі цінники різняться. Вартість залежить як від якості самої квітки, так і від обсягу пропозиції у конкретний день, адже без спеціальних умов півонії швидко втрачають товарний вигляд.

Завдяки кондиціонерам у супермаркеті півонії не псуються кілька днів фото: glavcom.ua

На ринку поблизу станції метро «Мінська» імпортні квіти пропонують по 100 гривень за штуку, тоді як місцеві можна придбати за 70 гривень. Продавці зазначають, що тримають товар у приміщеннях під кондиціонерами – так квіти значно краще зберігаються, тому знижувати ціну вони не поспішають. На стихійних же ринках, де продавці стоять просто неба, вартість однієї квітки коливається від 40 до 100 гривень, залежно від її свіжості та розміру.

Імпортні півонії по 100 грн за штуку чекають на покупців під кондиціонером фото: glavcom.ua

Місцеві півонії бордового кольору віддають по 70 грн за штуку

Ці квіти погано переносять спеку, тому їхній продаж влітку – справжній квест фото: glavcom.ua

Охолоджені під кондиціонером півонії мають гарний товарний вигляд і коштують по 100 грн за шт. фото: glavcom.ua

За рожеві півонії старих сортів продавці просять від 50 до 70 грн за штуку фото: glavcom.ua

За ці півонії літня жінка біля метро просить по 40 грн за штуку фото: glavcom.ua

Продавчиня Ольга, яка вирощує півонії на власній ділянці під Києвом, розповіла кореспондентці «Главкома», що цього року попит на квіти відчутно впав. Жінка зізнається: якщо раніше весь товар розкуповували за кілька годин, то зараз нерідко доводиться везти залишки назад додому. Раніше люди брали квіти для настрою, а тепер через війну у всіх зовсім інші турботи, ділиться Ольга.

Попри складнощі, квітникарка продовжує розвивати свою справу, адже дуже любить ці рослини. Вона розповідає, що накупила багато нових сортів, які є досить дорогими – лише за один корінець доводилося платити від 400 до 1000 гривень. До того ж, аби кущ почав гарно квітувати, треба чекати кілька років. Ольга додає, що якщо раніше на ринку купували переважно класичні «бабусині» сорти – білі, рожеві та бордові, то зараз покупці стали вибагливішими, беруть квіти у стадії «зефірної» стиглості, добре знають новинки та часто шукають конкретні назви. Серед нинішніх фаворитів киян – відомі сорти «Сара Бернар» (Sarah Bernhardt) та «Корал Сансет» (Coral Sunset).

Півонії сорту Coral Sunset продаються по 100 грн за штуку навіть на стихійному ринку фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у День матері, на вулицях Києва було зафіксовано продаж червонокнижних конвалій. Попри сувору заборону та загрозу значних штрафів, торговці виставили на рідкісні весняні квіти високі цінники, користуючись великим попитом на святкові букети. «Главком» з’ясував актуальні ціни на «заборонену красу» та нагадав про відповідальність за знищення рідкісної флори.

Раніше «Главком» писав, що лише з кожної двадцятої імпортованої троянди сплачуються всі митні платежі. За словами нардепки Галини Янченко, серед ключових схем обходу митних платежів – підміна вантажності, коли замість 10 тонн декларується лише одна. Крім того, дорогі квіти ввозяться під виглядом дешевих рослин, щоб занизити сплату мита.

До слова, за час повномасштабної війни ціни на квіти в Україні зросли щонайменше удвічі, а витрати виробників і продавців продовжують збільшуватися. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії».