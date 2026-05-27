Головна Київ Новини
search button user button menu button

Сезон півоній у Києві: скільки коштує букет та які сорти в тренді

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Сезон півоній у Києві: скільки коштує букет та які сорти в тренді
Півонії серії Coral у мережі «Сільпо» наразі продають у стадії напіврозпуску
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Якщо раніше на ринку купували переважно класичні «бабусині» сорти – білі, рожеві та бордові, то зараз покупці стали вибагливішими

У Києві розпочався сезон цвітіння та продажу півоній. Незважаючи на зниження попиту, цінники на перші квіти залишаються досить високими. Перші букети вже з'явилися як на полицях великих супермаркетів, так і в локальних квіткових крамницях, повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема, у мережі супермаркетів «Сільпо» за букет із п'яти півоній доведеться віддати 599 гривень. Натомість на міських ринках та в точках стихійної торгівлі цінники різняться. Вартість залежить як від якості самої квітки, так і від обсягу пропозиції у конкретний день, адже без спеціальних умов півонії швидко втрачають товарний вигляд.

Завдяки кондиціонерам у супермаркеті півонії не псуються кілька днів
Завдяки кондиціонерам у супермаркеті півонії не псуються кілька днів
фото: glavcom.ua

На ринку поблизу станції метро «Мінська» імпортні квіти пропонують по 100 гривень за штуку, тоді як місцеві можна придбати за 70 гривень. Продавці зазначають, що тримають товар у приміщеннях під кондиціонерами – так квіти значно краще зберігаються, тому знижувати ціну вони не поспішають. На стихійних же ринках, де продавці стоять просто неба, вартість однієї квітки коливається від 40 до 100 гривень, залежно від її свіжості та розміру.

Імпортні півонії по 100 грн за штуку чекають на покупців під кондиціонером
Імпортні півонії по 100 грн за штуку чекають на покупців під кондиціонером
фото: glavcom.ua
Місцеві півонії бордового кольору віддають по 70 грн за штуку
Місцеві півонії бордового кольору віддають по 70 грн за штуку
Ці квіти погано переносять спеку, тому їхній продаж влітку – справжній квест
Ці квіти погано переносять спеку, тому їхній продаж влітку – справжній квест
фото: glavcom.ua
Охолоджені під кондиціонером півонії мають гарний товарний вигляд і коштують по 100 грн за шт.
Охолоджені під кондиціонером півонії мають гарний товарний вигляд і коштують по 100 грн за шт.
фото: glavcom.ua
За рожеві півонії старих сортів продавці просять від 50 до 70 грн за штуку
За рожеві півонії старих сортів продавці просять від 50 до 70 грн за штуку
фото: glavcom.ua
За ці півонії літня жінка біля метро просить по 40 грн за штуку
За ці півонії літня жінка біля метро просить по 40 грн за штуку
фото: glavcom.ua

Продавчиня Ольга, яка вирощує півонії на власній ділянці під Києвом, розповіла кореспондентці «Главкома», що цього року попит на квіти відчутно впав. Жінка зізнається: якщо раніше весь товар розкуповували за кілька годин, то зараз нерідко доводиться везти залишки назад додому. Раніше люди брали квіти для настрою, а тепер через війну у всіх зовсім інші турботи, ділиться Ольга.

Попри складнощі, квітникарка продовжує розвивати свою справу, адже дуже любить ці рослини. Вона розповідає, що накупила багато нових сортів, які є досить дорогими – лише за один корінець доводилося платити від 400 до 1000 гривень. До того ж, аби кущ почав гарно квітувати, треба чекати кілька років. Ольга додає, що якщо раніше на ринку купували переважно класичні «бабусині» сорти – білі, рожеві та бордові, то зараз покупці стали вибагливішими, беруть квіти у стадії «зефірної» стиглості, добре знають новинки та часто шукають конкретні назви. Серед нинішніх фаворитів киян – відомі сорти «Сара Бернар» (Sarah Bernhardt) та «Корал Сансет» (Coral Sunset).

Півонії сорту Coral Sunset продаються по 100 грн за штуку навіть на стихійному ринку
Півонії сорту Coral Sunset продаються по 100 грн за штуку навіть на стихійному ринку
фото: glavcom.ua

Нагадаємо,  у День матері, на вулицях Києва було зафіксовано продаж червонокнижних конвалій. Попри сувору заборону та загрозу значних штрафів, торговці виставили на рідкісні весняні квіти високі цінники, користуючись великим попитом на святкові букети. «Главком» з’ясував актуальні ціни на «заборонену красу» та нагадав про відповідальність за знищення рідкісної флори.

Раніше «Главком» писав, що лише з кожної двадцятої імпортованої троянди сплачуються всі митні платежі. За словами нардепки Галини Янченко, серед ключових схем обходу митних платежів – підміна вантажності, коли замість 10 тонн декларується лише одна. Крім того, дорогі квіти ввозяться під виглядом дешевих рослин, щоб занизити сплату мита.

До слова, за час повномасштабної війни ціни на квіти в Україні зросли щонайменше удвічі, а витрати виробників і продавців продовжують збільшуватися. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії».

Читайте також:

Теги: Київ квіти ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Києва Віталій Кличко дуже неохоче прощається з перевіреними людьми, низка яких поруч з ним – ще з 2014 року
«Безсмертний полк» Кличка. Хто насправді керує Києвом Столиця
13 травня, 14:00
Слідство встановило, що у лютому 2026 року підозрюваний продав через месенджер два відеофайли порнографічного характеру із зображенням дітей
Продав дитяче порно через месенджер: оголошено підозру 26-річному киянину
28 квiтня, 11:51
Суд повернув у комунальну власність земельну ділянку по вул. Автозаводській
На столичній Оболоні за рішенням суду демонтовано нелегальну стоянку (фото)
29 квiтня, 09:36
У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де обвалились конструкції
Атака на столицю: рятувальники показали кадри порятунку людини
14 травня, 06:21
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 15 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
15 травня, 07:01
«Герань-2» опинилася на смітнику
У Києві фрагмент ворожого дрона опинився в контейнері для побутового сміття
22 травня, 13:53
У Києві через обстріл постраждав художній музей
Через атаку ворога закривається Національний художній музей (фото)
24 травня, 12:56
Ракета пробила підземний паркінг
Російська ракета наскрізь пробила підземний паркінг в центрі Києва
24 травня, 16:53
Аварійно-відновлювальні роботи у Києві після масованого обстрілу 24 травня 2026року завершено
Рух транспорту в Києві після обстрілу 24 травня: де вже відкрито проїзд
Вчора, 14:16

Новини

Сезон півоній у Києві: скільки коштує букет та які сорти в тренді
Сезон півоній у Києві: скільки коштує букет та які сорти в тренді
Штормовий вітер та грози: на Київщину насувається небезпечна погода
Штормовий вітер та грози: на Київщину насувається небезпечна погода
Житловий будинок на столичній Дарниці відключили від газу: деталі скандалу
Житловий будинок на столичній Дарниці відключили від газу: деталі скандалу
Катував цивільних на Київщині: СБУ оголосила підозру міжнародному найманцю
Катував цивільних на Київщині: СБУ оголосила підозру міжнародному найманцю
Смертельна ДТП у Борисполі: поліція повідомила перші результати розслідування
Смертельна ДТП у Борисполі: поліція повідомила перші результати розслідування
«Лук'янівська фортеця» чи «Непереможна»? Навколо назви станції метро розгорілася суперечка
«Лук'янівська фортеця» чи «Непереможна»? Навколо назви станції метро розгорілася суперечка

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua