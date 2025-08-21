Головна Гроші Бізнес
У 2025 році легальний гральний бізнес отримає на 15 млрд менше виручки. Галузева асоціація пояснила причину

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Асоціація українських операторів грального бізнесу застерігає: через зростання чорного ринку виручка легальних операторів скорочується

У першому півріччі 2025 року сукупна виручка українського ринку IGaming склала 27,1 млрд грн, а за підсумками 2025 року легальна індустрія азартних ігор в Україні отримає мінімум на 15 млрд грн менше виручки через агресивне зростання чорного ринку. Про це заявив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут під час наради учасників Асоціації.

«Ми вже маємо офіційні зведені фінансові показники та оцінки діяльності галузі за перше півріччя 2025 року. На жаль, вони суттєво гірші, ніж очікували учасники ринку. Сукупна виручка українського ринку IGaming склала 27,1 млрд грн. Якщо тенденція збережеться, то річний показник складе близько 54–55 млрд грн. Для порівняння, у 2024 році виручка становила 59,6 млрд грн. Таким чином, стрімке зростання, яке ми спостерігали два попередні роки, зупинилося. Основна причина – активізація нелегального сегменту. «Нелегали»і надалі використовують дропи, P2P-схеми, не сплачують податків і не обмежені у рекламі», – наголосив Когут. За попередніми оцінками інтернет-трафіку, щоквартально близько 20–25 тисяч українців переходять з легальних онлайн-казино до нелегальних.

У 2025 році легальний гральний бізнес отримає на 15 млрд менше виручки. Галузева асоціація пояснила причину фото 1

Таким чином, у 2025 році очікується зростання сплати податків на 13% порівняно з 2024 роком, попри скорочення доходів.

Президент Асоціації також нагадав, що новий регулятор – Державне агентство України PlayCity – уже відновив процес закриття нелегальних казино та заблокував понад 1300 сайтів. «Ми з ними працюємо разом, працюємо з регуляторами і силовиками. Ця робота тільки починається, було вже три хвилі закриття, де Асоціація брала активну участь. Водночас ми бачимо, що близько 30 брендів, переважно з російським корінням, усе ще працюють. Вони активно рекламуються на YouTube, Instagram, у телеграм-каналах, на порносайтах та інших ресурсах. Такі оператори не лише відтягують гроші з українського ринку, але й отримують чутливу фінансову інформацію про банківські рахунки наших громадян. На цих сайтах, громадяни незахищені. Назви таких брендів усім відомі, і більшість із них контролюють російські компанії, які було витіснено з ринку у 2023–2024 роках», – підкреслив Когут.

Він додав, що російський бізнес не збирається добровільно залишати український ринок і застосовує комплексну стратегію, яка складається з трьох елементів. Перший, це технологічна війна – миттєве створення «дзеркал» заблокованих сайтів , другий —юридичні війни в судах, і третє, це лобізм та інформаційні атаки які направлені на дискредитацію легальної індустрії, окремих операторів та асоціації. «Ви можете вже проаналізувати податкові надходження від галузі і переконатись у тому, що цей бізнес вже працює прозоро та платить податки. І бізнес потребує ефективної підтримки держави. Стратегічно єдиний спосіб зробити ринок прозорим і скоротити тіньовий сегмент – допомогти легальним операторам стати більш конкурентоспроможними у порівняння з нелегалами. Це дасть швидкий ефект для бюджету. Завдяки консолідованим зусиллям держави, регуляторів та легального бізнесу ринок IGaming має потенціал перевищити 60-70 млрд грн річної виручки вже у найближчі роки», – резюмував президент Асоціації.

Асоціація українських операторів грального бізнесу – незалежна саморегулівна організація, що об’єднує провідних ліцензованих операторів індустрії. Її мета – формування прозорих правил функціонування ринку та протидія нелегальному бізнесу. Члени Асоціації сплачують понад 10 млрд грн податків щороку, що становить понад 70% усіх податкових надходжень галузі.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує Міністерство цифрової трансформації України, а з березня – новий регулятор PlayCity, який підзвітний Кабінету Міністрів України та координується Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим. Попередній регулятор (КРАІЛ) видав понад 7 200 ліцензій, з яких понад 4 100 було анульовано.

