Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт

Росія, перебуваючи під тиском через воєнні витрати, готується до подальшої жорсткої економії та підвищення податків

Попри переговори про мир в Україні, російська влада не планує скорочувати військові витрати в бюджеті 2026 року. Як пише «Главком», про це повідомляє Reuters з посиланням на близьке до уряду РФ джерело.

«Москва готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат, оскільки економіка Росії тріщить під тягарем фінансування понад трирічної війни в Україні, кажуть чиновники та економісти. Володимир Путін відкинув припущення, що війна вбиває економіку Росії, але дефіцит бюджету зростає через зростання витрат, тоді як доходи від нафти й газу скорочуються під тиском західних санкцій», – пише видання.

Деякі чиновники попереджають про ризики рецесії, і хоча процентні ставки починають знижуватися з 20-річних максимумів, дефіцит бюджету зріс до 4,9 трлн рублів ($61 млрд), що свідчить про те, що Росії буде важко виконувати свої поточні зобов'язання та продовжувати фінансувати війну нинішніми темпами.

Бюджет на війну

Як пише Reuters, бюджетні витрати країни-агресорки майже подвоїлися в номінальному вираженні з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, що стало значним фіскальним вливанням, яке підживило інфляцію та змусило центральний банк підвищити ставки до 21%, різко збільшивши вартість корпоративних запозичень.

«Сукупні витрати на оборону та національну безпеку у 2025 році склали 17 трлн рублів, що є найвищим показником з часів Холодної війни, складаючи 41% від загальних витрат, що робить оборонний сектор основним рушієм економічного зростання на тлі скорочення цивільного виробництва», – йдеться у матеріалі.

Путін заявив у червні, що Росія планує скоротити військові витрати, але поки що чиновники все ще очікують їх збільшення.

У бюджеті-2025 витрати на оборону та безпеку закладено у розмірі 8% ВВП, проте фактична цифра буде дещо вищою, розповів співрозмовник агентства.

За його словами, у 2026 році скорочення оборонних витрат не буде, але воно можливе з 2027 року у разі завершення активної фази бойових дій та «через напруженість з іншими зобов'язаннями». Однак зниження до рівнів, які були до 2022 року, чекати не варто.

«Навіть попри перемир'я, снаряди та безпілотники все одно треба буде робити, хоч трохи в меншому масштабі. Конфронтація збережеться, армія та витрати на озброєння будуть більшими, бо й Захід їх нарощує. Повернення до рівня, який був до війни, не буде», – сказало джерело.

За 2022-2024 роки уряд витратив на армію та держоборонзамовлення понад 20 трлн рублів. У бюджет-2025 було закладено ще 13,5 трлн. рублів за статтею національна оборона – 30% усіх витрат, або рекордна частка з часів Радянського союзу. З урахуванням витрат на «національну безпеку» силовики з'їдають 40% федерального бюджету, чого не було жодного разу з часів холодної війни.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна має поставити крапку в переговорному процесі щодо миру.