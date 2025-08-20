Головна Світ Економіка
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Путін не змінює своїх військових амбіцій
Росія, перебуваючи під тиском через воєнні витрати, готується до подальшої жорсткої економії та підвищення податків

Попри переговори про мир в Україні, російська влада не планує скорочувати військові витрати в бюджеті 2026 року. Як пише «Главком», про це повідомляє Reuters з посиланням на близьке до уряду РФ джерело.

«Москва готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат, оскільки економіка Росії тріщить під тягарем фінансування понад трирічної війни в Україні, кажуть чиновники та економісти. Володимир Путін відкинув припущення, що війна вбиває економіку Росії, але дефіцит бюджету зростає через зростання витрат, тоді як доходи від нафти й газу скорочуються під тиском західних санкцій», – пише видання.

Деякі чиновники попереджають про ризики рецесії, і хоча процентні ставки починають знижуватися з 20-річних максимумів, дефіцит бюджету зріс до 4,9 трлн рублів ($61 млрд), що свідчить про те, що Росії буде важко виконувати свої поточні зобов'язання та продовжувати фінансувати війну нинішніми темпами.  

Бюджет на війну

Як пише Reuters, бюджетні витрати країни-агресорки майже подвоїлися в номінальному вираженні з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, що стало значним фіскальним вливанням, яке підживило інфляцію та змусило центральний банк підвищити ставки до 21%, різко збільшивши вартість корпоративних запозичень. 

«Сукупні витрати на оборону та національну безпеку у 2025 році склали 17 трлн рублів, що є найвищим показником з часів Холодної війни, складаючи 41% від загальних витрат, що робить оборонний сектор основним рушієм економічного зростання на тлі скорочення цивільного виробництва», – йдеться у матеріалі.

Путін заявив у червні, що Росія планує скоротити військові витрати, але поки що чиновники все ще очікують їх збільшення. 

У бюджеті-2025 витрати на оборону та безпеку закладено у розмірі 8% ВВП, проте фактична цифра буде дещо вищою, розповів співрозмовник агентства.

За його словами, у 2026 році скорочення оборонних витрат не буде, але воно можливе з 2027 року у разі завершення активної фази бойових дій та «через напруженість з іншими зобов'язаннями». Однак зниження до рівнів, які були до 2022 року, чекати не варто.

«Навіть попри перемир'я, снаряди та безпілотники все одно треба буде робити, хоч трохи в меншому масштабі. Конфронтація збережеться, армія та витрати на озброєння будуть більшими, бо й Захід їх нарощує. Повернення до рівня, який був до війни, не буде», – сказало джерело.

За 2022-2024 роки уряд витратив на армію та держоборонзамовлення понад 20 трлн рублів. У бюджет-2025 було закладено ще 13,5 трлн. рублів за статтею національна оборона – 30% усіх витрат, або рекордна частка з часів Радянського союзу. З урахуванням витрат на «національну безпеку» силовики з'їдають 40% федерального бюджету, чого не було жодного разу з часів холодної війни.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна має поставити крапку в переговорному процесі щодо миру. 

