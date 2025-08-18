Держава має взяти на себе компенсацію збитків «Укрзалізниці» – екснардепка

«Укрзалізниця» має отримувати додаткове фінансування з держбюджету, оскільки виконує важливу соціальну функцію – Ляпіна

В умовах, коли небо закрите, державна монополія «Укрзалізниця» лишається єдиною альтернативою для переміщення людей, особливо у прифронтових районах. Але збитковість пасажирського сегмента компанії – це передусім соціальне питання, вирішення якого має взяти на себе держава. Про це розповіла ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

«Збитковість пасажирських перевезень є, і це абсолютно очевидно. Але так само очевидно, що це соціальне питання. Це соціальне питання – це питання держави. В довоєнний час ще можна було казати про якісь підвищення на перевезення пасажирів. Зараз про це взагалі мову вести, м’яко кажучи, неадекватно – бо ми розуміємо, скільки напрямків, які вимагають саме соціальної підтримки, зокрема й зв’язок з прифронтовими територіями», – наголосила Ляпіна.

Водночас вона зауважила, що бізнес, так само як і «Укрзалізниця», зазнає збитків через війну, тож підвищувати вчергове тарифи на вантажні перевезення – це абсолютно не варіант.

«Бізнес теж зазнав колосальних збитків, і за його рахунок вже не можна фінансувати інших. Тож, власне кажучи, тут варіантів небагато: держава має взяти на себе додаткове покриття збитків по перевезенню пасажирів. Іншого просто немає варіанта. І так роблять багато країн, європейських зокрема», – резюмувала Ляпіна.

Як відомо, збитки пасажирського сегмента «Укрзалізниці» у 2025 році можуть перевищити 20 млрд грн. Раніше Європейська бізнес асоціація закликала уряд передбачити у держбюджеті на цей та наступний рік компенсацію збитків, щоб забезпечити стабільну роботу головної транспортної артерії країни.

У свою чергу народна депутатка Людмила Буймістер зауважила, що профінансувати «Укрзалізницю» можна за рахунок податків з надприбутків банків. Для цього Верховна Рада має внести зміни в держбюджет: це дасть змогу дофінансувати «УЗ» на 8 млрд грн.