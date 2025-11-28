Головна Світ Політика
Politico: ЄС підозрює Бельгію в заробітку на російських активах

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Politico: ЄС підозрює Бельгію в заробітку на російських активах
ЄС критикує Бельгію за використання податків із російських активів
фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press

Євросоюз підозрює Бельгію у непрозорому використанні податків із заморожених російських активів на €140 млрд і вимагає пояснень щодо їх передачі Україні

Країни Євросоюзу тиснуть на Бельгію, вимагаючи пояснити використання податків із заморожених російських активів на €140 млрд, що зберігаються в Брюсселі. Члени ЄС звинувачують уряд Барта де Вевера у непрозорості та побоюються, що частина коштів може залишатися у бюджеті Бельгії замість того, щоб надходити Україні. Про це повідомляє Politico.

Єврокомісія наполягає, щоб усі 27 країн ЄС погодили передачу цих активів Україні як репараційний кредит для підтримки економіки. Рішення планують ухвалити на саміті 18 грудня.

Утім, Барт де Вевер заперечує, наголошуючи, що Бельгія ризикує, якщо Росія колись вимагатиме повернення цих грошей. Аналогічну позицію раніше висловлювали й у бельгійському депозитарії Euroclear, де зберігаються активи.

За словами п’яти дипломатів із різних країн ЄС, Бельгія може мати приховану зацікавленість: податки з активів приносять до бюджету додаткові надходження. Дипломати зазначають, що Бельгія взяла міжнародне зобов’язання прозоро показувати, як використовує ці кошти для України, проте перевірити виконання обіцянок неможливо. Бельгійський уряд стверджує, що порушень немає.

Євродипломати попереджають, що якщо Бельгія й надалі блокуватиме передачу коштів Києву, до саміту ЄС виникнуть нові питання щодо можливого «заробітку» на заморожених активах.

«З огляду на постійне затягування, виникає питання, чи розуміють у Брюсселі, що йдеться про безпеку всієї Європи», – зазначив один високопоставлений дипломат.

За оцінкою Інституту Кіля, загальні зобов’язання Бельгії перед Україною з початку війни до 31 серпня 2025 року складають €3,44 млрд. При цьому податки з російських активів у 2024 році сягнули €1,7 млрд.

Бельгійський уряд запевняє, що податки із доходів від активів у Euroclear «зарезервовані» для України, але не підтверджує, чи вони вже повністю перераховані. З Euroclear стягується 25% корпоративного податку з прибутків, отриманих як проценти.

Роздратування союзників у ЄС зростає, адже питання прозорості мали вирішити ще торік. У 2024 році деякі країни Заходу звинувачували Бельгію в тому, що частину податкових надходжень витрачали на власні бюджетні потреби. Тоді уряд обіцяв переказувати ці гроші у спільний фінансовий інструмент ЄС і G7 для України, проте обіцянку не виконав.

Нагадаємо, що бельгійський депозитарій Euroclear, де перебуває більша частина заморожених активів Росії, заявив, що виступає проти конфіскації грошей через страх Кремля. Генеральна директорка фінустанови Валері Урбен написала листа до очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти, де заявила про нібито ризики запропонованого Європою репараційного кредиту для України. 

Теги: росія податки гроші Бельгія Європейський Союз

